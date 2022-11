Keke Palmer parle des rumeurs de “Sister Act 3” et fait le point (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Soeur Acte 3 est l’un des films à venir les plus attendus. Depuis l’étoile Whoopi Goldberg nommé Kéké Palmer en tant que l’un de ses acteurs de rêve, tout le monde vient de supposer que Keke fait partie du troisième film. C’est même sur sa page IMDb ! HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Keke de ce qui se passe avec elle et Soeur Acte 3.

“J’aime que les rumeurs à mon sujet deviennent si bonnes qu’elles deviennent vraies”, a déclaré Keke tout en discutant de son partenariat avec Doritos pour sa campagne Big “Dip” à propos de sa nouvelle gamme de trempettes aromatisées Doritos et du cadeau Big Dip Energy. Je vais y aller parce que je suis définitivement jeté dedans Soeur Acte 3 – ils l’ont même sur IMDb à ce stade. C’est vrai. Donc je veux dire, ils ne m’ont pas donné le contrat, chérie, mais je le ferai gratuitement à ce stade. [IMDB] nous a tous mis en place parce que je l’ai regardé moi-même et j’ai dit: “Quand est-ce que je commence à filmer?”

Whoopi a révélé en octobre 2022 sur Hell of A Week avec Charlamagne Tha God, que ses meilleurs choix pour Soeur Acte 3 les membres de la distribution étaient Keke, Lizzoet Nicki Minaj. « Je vais demander à Keke de venir. Tu sais, je veux que tout le monde entre. Je veux que Lizzo vienne, ” La vue dit l’hôte.

Keke a admis HollywoodLa Vie qu’elle devait bientôt entrer en contact avec Whoopi pour une toute autre raison. “J’ai aussi vraiment besoin de la frapper à propos de SNL ainsi que parler de son one-woman show [1983’s Spook Show]. Je veux dire, la brillance comique », a déclaré Keke. La Non l’étoile la fera SNL début le 3 décembre.

Keke a pris un moment pour féliciter Whoopi, un gagnant EGOT parmi de nombreuses autres distinctions. “Grandir, [I knew] Whoopi Goldberg de Fantôme à un one-woman show Acte sœur et Soeur Acte 2. Évidemment, sa trajectoire non seulement de faire de la comédie, mais ensuite de La couleur pourpre. Elle est une artiste talentueuse et une artisane en matière d’art. Et je pense que les gens qui sont de vrais artistes, ils comprennent le vrai respect, ils savent définitivement ce qui est vraiment tout ce qui compte vraiment », a-t-elle déclaré.

L’actrice a poursuivi: “Mais j’ai l’impression que parfois, à mesure que les générations grandissent, comment gardons-nous les légendes en vie? Comment faire en sorte que les gens sachent l’impact de ce que certaines de ces personnes ont fait? Quand vous parlez de l’art en dehors de l’école et des trucs comme ça, et [the arts] que les gens ne mettent pas le temps – pour moi, c’est décourageant. Je suis un tel nerd de cette façon. Je pense à tous les grands – retour au vaudevillien.