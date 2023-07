Appelez simplement Keke Palmer le Big Boss insouciant.

Le jour même où le petit ami de Palmer (ex?), Darius Jackson, lui a fait honte en ligne pour avoir porté une tenue sexy à un concert d’Usher, le multi-trait d’union a parlé à La Coupe à propos de son espace mental à la suite de tous les drames en ligne.

Palmer et Jackson ont accueilli leur fils, Leodis, en février. Alors que le couple – qui s’est rencontré en 2021 – semblait être follement amoureux après la naissance de leur premier enfant, cette image est sortie par la fenêtre lorsque Palmer portait une tenue transparente à un concert plus tôt ce mois-ci, ce qui a poussé Jackson à se rendre sur Twitter.

« C’est la tenue même si vous êtes une maman », a-t-il écrit, ajoutant que la tenue de Palmer allait à l’encontre des « normes et de la morale » auxquelles il croit.

Au milieu de toutes les conversations entourant son corps et ce qu’elle choisit de porter, Keke a parlé à La Coupe de tous les changements qu’elle a subis, physiquement, depuis qu’elle a eu un bébé.

« Il y a beaucoup d’attention physique », a expliqué Palmer. « Être mince et être en forme d’une manière particulière a toujours été quelque chose que je cherchais. Après avoir eu le bébé, mon corps est devenu tellement plus gros et j’ai commencé à avoir des peluches dans des zones que je n’avais jamais eues auparavant.

Maintenant, l’actrice apprend à « se pencher sur ce nouveau corps ».

« C’est toute l’aura de ce qui se passe avec moi dans cette ère de grand patron alors que j’arrive dans la trentaine et que j’ai mon petit garçon. Je continue simplement à déployer mes ailes en tant que jeune femme », a-t-elle déclaré. « Mon espace de tête est juste de continuer à m’inspirer et à m’encourager, ainsi que tous ceux qui veulent suivre cette voie avec moi. Parce que nous grandissons et nous changeons. Il s’agit d’aimer qui je suis et d’aimer ce que j’ai vécu et ce que j’ai traversé qui m’a amené ici. Beaucoup de gratitude pour moi. »