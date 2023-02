Keke Palmer, McDonald’s rend hommage aux jeunes dirigeants noirs

McDonald’s envoie le message que l’histoire des Noirs n’est pas seulement pour le mois de février en s’associant, une fois de plus, à l’incarnation de #BlackGirlMagic elle-même.

Pour la deuxième année consécutive, Keke Palmer et Mcdonald’s honorent et promeuvent la prochaine génération de leaders et de visionnaires noirs par le biais des Black & Positively Golden Change Leaders, qui McDonald’s USA décrit comme «un collectif de 10 jeunes Noirs qui bougent et qui font bouger les choses qui inspirent et mettent en œuvre des changements remarquables dans leurs communautés et au-delà».

«Pour propulser davantage leur leadership et souligner que l’histoire et l’excellence des Noirs doivent être célébrées toute l’année, au-delà du Mois de l’histoire des Noirs, Change Leaders sera présenté dans une campagne publicitaire nationale exprimée par l’actrice, chanteuse et artiste primée aux multiples talents. Keke Palmer », a écrit McDonad’s USA dans son annonce. “Ils assisteront également à des événements ayant un impact culturel pour accroître la sensibilisation à leurs missions, et leurs histoires seront présentées sur McDonalds Instagram noir et positivement doré, @Nous sommes de l’or, chaque mois.”

Non seulement cela, mais chacun des 10 dirigeants noirs honorés recevra 20 000 $“et auront accès à des plateformes élevées pour amplifier leurs missions communautaires, allant de la littératie financière à l’égalité dans le système éducatif en passant par la défense de la santé mentale”, a déclaré McDonald’s USA.

Pendant ce temps, Palmer n’a certainement pas besoin de leçons sur le fait que l’histoire des Noirs n’est pas réservée uniquement au Mois de l’histoire des Noirs, car, eh bien, comme la plupart d’entre nous, c’est comme ça qu’elle vit.

“Honnêtement, je célèbre toujours le Mois de l’histoire des Noirs parce que je vous donne toujours cette ambiance noire et positivement dorée. Je suis juste Blackity- Black-Black », a déclaré Palmer lors d’une exclusivité entretien avec Bonjour beauté. «En général, vous commencez toujours à penser à l’impact des Noirs sur le monde. Je me dis toujours : « Si nous n’utilisions rien de ce qu’une personne noire a créé, je pense que cela me ferait vraiment prendre du recul et réaliser toutes les choses que les Noirs ont réellement faites », a poursuivi Palmer. . “Et cela vous rappelle simplement l’impact et l’importance de notre communauté de personnes, ce qui peut parfois vous donner l’impression que ce n’est pas reconnu, vous voyez ce que je veux dire?”

Et ça y est, les gens.

Les Noirs ont historiquement contribué et créé trop de culture américaine pour conclure en 28 jours, et nous continuons à le faire. Criez à Keke Palmer et McDonald’s pour avoir mis en lumière cela, et félicitations à tous les leaders du changement Black & Positively Golden 2023.