Keke Palmer masque apparemment le bébé papa Darius Jackson

Keke Palmer a servi un tas de talents ce week-end lors d’un festival à Washington, DC, mais le bâillon est que sa performance aurait pu venir avec un côté sombre.

Désolé pour cet homme.

Samedi, la nouvelle maman est montée sur scène au Broccoli City Fest annuel de DC au RFK Stadium.

Le Big Boss, 29 ans, a enfilé une queue de cheval haute conçue par Tamika Gibson pour l’occasion et une tenue élégante de Sergio Hudson conçue par Seth Chernoff.

Son look n’était pas la seule chose qui a attiré l’attention des fans, cependant, plusieurs vidéos ont partagé comment Keke a changé les paroles clés de sa chanson « BOSSY » et ça sonne beaucoup comme si elle avait envoyé de l’ombre à son bébé papa pressé de panini, Darius Jackson.

Oups !

Remarquez, sa performance survient au milieu de Jackson attrapant l’enfer incel pour avoir publiquement fustigé la robe que Keke portait lors de la performance de résidence d’Usher à Las Vegas.

Au milieu du contrecoup, Keke et Jackson se sont désabonnés et l’entraîneur a supprimé toutes ses photos avec Keke de sa chronologie Instagram.

Plus récemment, un clip de podcast refait surface montrait Jackson admettant qu’il tenait Keke à une « norme parfaite ».

« Et c’est comme si vous ressentiez presque cette pression d’avoir besoin d’être parfait », a déclaré Jackson avant de faire publiquement honte à Keke. « Et donc, cela m’a vraiment dérouté et s’est infiltré dans mon esprit parce que non seulement je devais me tenir à cette norme parfaite, mais je vous retenais également à une norme parfaite. »