Keke Palmer a partagé des photos d’une soirée spéciale après que le père de son enfant, Darius Jackson, l’ait publiquement humiliée sur Twitter pour une tenue qu’elle portait.

Palmer, 29 ans, a montré la tenue qui l’a mise dans l’eau chaude dans un post Instagram partagé mercredi.

« J’aurais aimé prendre plus de photos mais nous étions en retard ! » Palmer a sous-titré une poignée de photos. « Je vous le dis tout de suite, si vous n’avez pas vu @usher, VOUS DEVEZ Y ALLER !! IL ÉTAIT TELLEMENT FABULEUX !! »

Palmer portait une robe entièrement transparente sur un justaucorps noir associé à des talons noirs. Elle a porté ses cheveux détachés et a choisi un rouge à lèvres rose pour aller avec son look d’eye-liner ailé.

Malgré la nuit « absolument emblématique », la partenaire de Palmer n’était pas d’accord avec son look.

« C’est la tenue même si… tu es une maman », a d’abord tweeté Jackson à côté d’une vidéo d’Usher faisant la sérénade à Palmer lors de l’événement.

« Nous vivons dans une génération où un homme de la famille ne veut pas que la femme et la mère de ses enfants montrent des fesses pour plaire aux autres et on lui dit à quel point il est haineux », a-t-il ajouté plus tard dans un tweet supplémentaire .

Jackson a désactivé ses comptes de médias sociaux après avoir continué à recevoir des réactions négatives.

Après que Palmer ait partagé des photos de l’événement, les fans ont répondu aux commentaires pour soutenir la star de « Hustlers ».

« OUI M’DAME!!!! » un utilisateur a écrit. « Vous ne critiquez pas publiquement la mère de vos enfants. Fin de l’histoire. »

« Keke a dit ‘alors de toute façon’ [sic] », a ajouté un autre.

« Ne laissez pas bébé papa dicter ce que vous portez ! » on a écrit. « Mettez ça s— dessus !!! »

Palmer a annoncé sa grossesse pour la première fois en décembre alors qu’elle animait « Saturday Night Live ». Le couple a révélé que Palmer avait donné naissance à Leodis « Leo » Andrellton Jackson en février.

Jackson et Palmer ont été liés pour la première fois en 2021, mais ont choisi de garder leur relation privée. L’actrice a insisté sur le fait qu’elle ne cachait pas sa relation avec l’instructeur de fitness lors d’une précédente interview avec Bustle.

« C’est la plus heureuse que j’ai jamais ressentie avec quelqu’un », a-t-elle expliqué. « Alors, pourquoi ferais-je tout mon possible pour cacher cette personne? C’est beaucoup plus de travail que de simplement vivre dans ma vie et d’être dans ma vie. »