Keke Palmer Makeup Free In Adult Acne Rant Video: Regardez – Hollywood Life

Crédit d’image : Scott Garfitt/Invision/AP/Shutterstock

Kéké Palmer a affiché son visage naturel sans aucun maquillage dans une nouvelle vidéo Instagram où elle a appelé en plaisantant les chirurgiens plasticiens pour ne pas avoir de remède contre l’acné adulte. Dans la vidéo, la jeune femme de 28 ans avait son visage frais en plein écran tandis que ses cheveux noirs étaient rejetés en un chignon haut avec un bandeau en soie sur le dessus.

Dans la vidéo, Keke portait une paire de lunettes orange fluo carrées surdimensionnées, un bandeau noué en soie arc-en-ciel et un t-shirt Rolling Stones vintage surdimensionné. Dans la vidéo, elle a commencé par dire: «Les chirurgiens plasticiens sont incroyables», avant d’énumérer toutes les procédures qu’ils peuvent effectuer, y compris un travail des seins et du nez, en disant: «la liste continue».

Elle a ensuite plaisanté de manière hilarante en disant qu’ils pouvaient faire toutes ces choses, “mais ils ne savent pas comment éclaircir la peau de quelqu’un.” Keke a alors commencé à zoomer sur elle-même en criant: «Tu te moques de moi? Toutes ces années et toutes ces inventions – j’en ai marre, j’en ai fini avec ça. Les gens ici avec de l’acné adulte ont du mal et vous n’avez pas trouvé ce remède.

En plus de déclamer dans la vidéo, elle a poursuivi la discussion dans sa légende en écrivant: «Je me suis réveillée et j’ai choisi VIOLENCE. Nous voulons aussi la SOLUTION RAPIDE… Ma copine sort de l’hôpital avec un DONK le jour même. Je veux aussi des résultats INSTANTANÉS, QU’EST-CE QUE LE THÉ ??? Toutes ces années !! Chirurgiens plasticiens, vous voulez tous savoir où est l’argent réel ? DANS L’ÉLIMINATION DE L’ACNÉ. Assez avec tout le travail acharné d’avoir à trouver le régime PARFAIT et d’essayer d’obtenir un soin du visage coûteux tous les deux jours. Donnez-nous la chirurgie plastique que nous réclamons, et rendez-la aussi possible pour les peaux noires… J’ai besoin du double amour. Je mettrai ma maison sur le marché pour payer, quoi qu’il en coûte… #FEDUP #HollerIfYouHearMe.

