Keke Palmer Jonathan Majors & More nommés sur la liste TIME100 Next 2022

Le mercredi 28 septembre, TEMPS a dévoilé la liste TIME100 Next 2022, mettant en lumière 100 des étoiles montantes mondiales qui façonnent l’avenir des affaires, du divertissement, du sport, etc.

Parmi la liste des étoiles montantes mondiales reconnues par la publication figurent SZA, Kéké PalmerJonathan Majors, Ja MorantKhaby Lame, Maria Taylor et Yahya Abdul-Mateen II.

Tout comme la liste annuelle des personnes les plus influentes de TIME100 au monde, la liste TIME100 Next présente des appariements surprenants des membres de la liste et des contributeurs invités que TIME sélectionne pour écrire à leur sujet. La liste de cette année comprend Lizzo sur SZA, Maude Apatow sur Sydney Sweeney, Queen Latifah sur Keke Palmer, Jimmy Fallon sur Jack Harlow et bien d’autres.

« L’authenticité de son art – la façon dont elle est capable de raconter son histoire et la façon dont elle utilise la mélodie – est extraordinaire. Personne ne peut reproduire cela », a écrit Lizzo à propos de SZA. « Quand elle est sur scène, elle est intemporelle. C’est quelqu’un qui est la vraie affaire, et je pense qu’elle est en bonne voie d’être considérée comme l’un des plus grands auteurs-compositeurs et chanteurs de tous les temps.

Queen Latifah à propos de Keke Palmer : « Keke Palmer est l’un des êtres humains les plus talentueux que j’ai jamais rencontrés… Voir Keke évoluer en tant que jeune femme a été une joie. Elle est l’incarnation de la grâce, de l’équilibre et de l’honnêteté… Keke est l’avenir, et j’ai hâte de voir ce qu’elle fera tout au long de son voyage. “Ja est en train de devenir un visage de la NBA pour une bonne raison. La seule chose qui lui manque, c’est le matériel de championnat. Je sais qu’il va y aller dur cette saison », a déclaré Justin Timberlake, originaire de Memphis, à propos de la star des Grizzlies Ja Morant. “Il illustre vraiment Memphis en raison de son mélange de ténacité, de confiance et d’humilité. Il apporte de la joie aux gens autour de lui… Cette joie est juste la nature de Ja. Il est ce qu’il est et il demande le respect. Parce qu’il est tellement bon.

Le 25 octobre, TEMPS accueillera le deuxième événement annuel TIME100 Next pour célébrer les personnes mises en lumière sur la liste 2022. L’événement sera animé par Keke Palmer et comprendra une performance musicale spéciale de SZA, des hommages honorifiques des membres de la liste de cette année et des remarques du rédacteur en chef et PDG de TIME, Edward Felsenthal.

Découvrez l’intégralité du TIME100 Next 2022 ici.