Keke Palmer fête son 30e anniversaire avec son ex Darius Jackson dans une vidéo en direct – Hollywood Life

Crédit d’image : Michael Simon/Shutterstock

Kéké Palmer a eu 30 ans le 26 août et a passé au moins une partie de la journée avec son ex Darius Jacksonqui est aussi le père de son fils de six mois Léodis. L’actrice et son ancien copain de 29 ans ont diffusé en direct une sortie déjeuner dans un restaurant via l’un des comptes de réseaux sociaux de Darius, et ont permis à leurs abonnés d’être témoins de plaisanteries et de conversations amusantes entre eux. Ils ont également déclenché des rumeurs de réconciliation après que Darius l’ait qualifiée de « partenaire dans le crime » à un moment donné.

Keke Palmer fête ses 30 ans avec son ex petit-ami Darius Jackson. pic.twitter.com/CJ79aVNJ4r -Pop Crave (@PopCrave) 26 août 2023

« Ma mère est une Vierge, mon frère est une Vierge, ma meilleure amie est une Vierge, ma grand-mère est une Vierge », a déclaré Darius lorsque Keke a évoqué le signe astrologique, qui est le sien. « Mon complice est une Vierge », ajouta-t-il en la regardant.

Keke a ensuite remercié Darius de l’avoir invitée le jour de son anniversaire « comme toujours », et les deux semblaient avoir d’excellentes relations l’un avec l’autre. «Je vous remercie simplement d’avoir rendu ce moment spécial pour mon anniversaire. C’est si gentil », a-t-elle dit alors qu’ils prenaient un verre à table.

Joyeux anniversaire à un être unique en son genre. J’espère que la trentaine vous apportera beaucoup de joies et de triomphes ! pic.twitter.com/HhMJy94YxC —Darius. (@dvulton) 26 août 2023

En plus de l’emmener dehors pour son anniversaire, Darius a pris Twitter pour partager une adorable vidéo d’un moment de tendresse entre elle et leur fils, que l’on peut voir ci-dessus, et a ajouté un message affectueux en légende. « Joyeux anniversaire à un être unique en son genre. J’espère que la trentaine vous apportera beaucoup de joies et de triomphes ! » il a lu.

Les derniers moments d’anniversaire qui ont fait la une des journaux de Keke et Darius surviennent près de deux mois après que Darius a tweeté un tweet controversé qui commentait la tenue sexy de la mère de son enfant lors d’un Huissier concert à Las Vegas, Nevada. « C’est la tenue mais… tu es une maman, » il a tweeté le 5 juillet aux côtés d’un vidéo de Keke recevant la sérénade de la chanteuse, qui chantait « There Goes My Baby », alors qu’elle portait la tenue, qui comprenait une robe transparente noire ajustée.

Un peu plus d’un mois après que le tweet soit devenu viral, a déclaré une source. PERSONNES que les tourtereaux avaient « rompu » et que Darius avait « quitté » Keke. Une autre source a déclaré Divertissement ce soir que la scission s’est produite peu de temps après le drame de la tenue. « Keke et Darius ont décidé d’arrêter peu de temps après qu’il l’ait appelée sur Twitter à propos de sa tenue au concert d’Usher », a expliqué l’initié.

Darius, cependant, a parlé de la nouvelle de la rupture quelques jours plus tard et a admis qu’il n’avait fait de déclaration à aucun média et a déclaré que toutes celles qui circulaient étaient fausses. « Je n’ai parlé de rien à personne et je n’ai donné la permission à personne de parler en mon nom. Donc tous ces sites et publications sur moi faisant n’importe quel type de déclaration sont faux », a-t-il écrit dans un tweet le 18 août. Il a également ajouté un extrait de Forrest Gump dans lequel Tom Hanks » Le personnage plaisante : » Et c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. «