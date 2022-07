Keke Palmer fait la couverture du numéro d’août du magazine Glamour

Keke Palmer grésille sur grand écran et la couverture de Charme pour leur numéro de juillet.

À l’intérieur de histoire de couverture, Keke parle de grandir sous les projecteurs, d’obtenir un bon jeu de sa mère et de ses inspirations hollywoodiennes

ainsi que sa présence sur les réseaux sociaux et son rôle dans le dernier film de Jordan Peele NAN.

Découvrez les photos de la propagation ainsi que quelques citations de Charme dessous:

Pour trouver l’équilibre :

“J’ai continuellement essayé d’apprendre comment continuer à grandir et à équilibrer ma relation avec mon amour pour ma carrière ou ma passion pour les arts, et qui je suis en dehors de cela en tant que personne. Je continue à apprendre sur moi-même et je continue à m’adapter. Il est en constante évolution et en constante évolution.

Sur la façon dont sa mère l’a influencée :

“Ma mère m’a toujours encouragé à tout faire. Elle m’a dit que je n’avais pas à m’en tenir à une seule chose. Elle m’a donné des gens à admirer de cette façon, comme Sammy Davis Jr., Judy Garland et même Queen Latifah. Et elle m’a fait sentir que la créativité n’était pas assujettie à un seul médium et que je pouvais toujours l’exprimer de différentes manières.

Travailler avec Jordan Peele :

« Ça veut tout dire. Ce que j’aime chez Jordan Peele, c’est qu’il normalise les Noirs dans les rôles principaux. Et être dans le rôle principal n’est pas un commentaire sur le fait d’être noir.

Sur la représentation des Noirs au cinéma :

« Cependant, il s’agit de normaliser et de mettre les Noirs et les personnes de couleur au premier plan. Raconter leurs récits et leurs histoires sans effort qui inclut leur culture, mais ne lie pas leur identité au fait d’être Noir d’une manière victimisée ou soumise. Il est important pour des créateurs comme Jordan Peele, des acteurs et nous tous de continuer à repousser cette limite en ce qui concerne la représentation des Noirs étant très robuste parce que nous sommes des gens robustes.

Sur ce qu’elle aime et déteste sur les réseaux sociaux :

«Parfois, cela vous oblige simplement à avoir une grande responsabilité sur ce sur quoi vous choisissez de porter votre attention en ligne, car si vous allez trop à gauche et pas assez à droite, vous allez vous retrouver dans les profondeurs. C’est ce qui rend Internet génial, mais aussi quelque peu effrayant.

Sur l’héritage qu’elle veut laisser derrière elle :

“Quand je pense à Queen Latifah ou à Ice Cube, ce sont quelques-unes des personnes qui ont aidé à démarrer ma carrière. En raison de leur succès, j’ai eu une opportunité. Beaucoup de jeunes veulent trouver un moyen d’entrer dans l’entreprise et pensent que la seule façon d’être est à l’écran. Nous avons des gaffers, nous avons des poignées clés et nous avons des gens qui travaillent dans l’électricité. J’espère qu’un jour je pourrai être en mesure de produire et de créer des opportunités pour les gens de ma communauté, pas seulement à l’écran mais derrière l’écran.

Sur ce qu’elle a appris dans la vingtaine et ce qu’elle veut faire ensuite :

“Ce chapitre est comme la fin du premier livre de l’âge de la Renaissance, et maintenant nous entrons dans le chapitre suivant où j’étends cette Renaissance. Et cela peut être autant derrière l’écran que j’ai été devant l’écran. Je suis ravi de produire plus, d’écrire, de réaliser et d’offrir d’autres opportunités à davantage de personnes intéressées à travailler dans les coulisses.

