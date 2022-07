Keke Palmer explique le métaverse dans une nouvelle série de vidéos

Keke Palmer est passé de la vedette de Nope de Jordan Peele à un rôle principal dans une série de vidéos Meta qui plonge profondément dans le métaverse. Le premier épisode de la série vidéo, Are We There Yet?, a fait ses débuts mardi.

Tout au long de la série, l’acteur discutera avec des créateurs, des éducateurs et des experts “pour savoir où en est le métaverse maintenant et ce qui s’en vient dans le futur”, a déclaré Palmer dans le premier épisode. Palmer a déjà travaillé avec Meta pour présenter certaines de ses technologies, comme Horizon Worlds et Meta Quest 2.

Le vice-président du métaverse de Meta, Vishal Shah, a fait un tour virtuel avec Palmer pour expliquer à quoi ressemble exactement le métaverse aujourd’hui.

“Je pense que la façon la plus simple d’y penser est que le métaverse est la prochaine phase d’Internet”, a déclaré Shah. “Et la principale différence entre Internet que nous utilisons aujourd’hui et la prochaine phase est que nous pouvons se sentir comme si nous étions là avec d’autres personnes d’une manière que nous ne pouvons pas ressentir dans nos expériences numériques aujourd’hui. Nous allons voir les choses autour de nous et toucher les choses avec nos mains.” Le métaverse signifie généralement une nouvelle étape d’Internet, avec une dépendance accrue à la réalité virtuelle et augmentée, où les gens vont se rassembler, travailler et jouer.

En plus d’expliquer ce qu’est le métaverse, Shah a également promu Meta’s Horizon World, qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres expériences et lieux virtuels dans le métaverse.

Meta a clairement mis l’accent sur le métaverse en octobre, lorsqu’il a abandonné son identité d’entreprise en tant que Facebook, et s’est depuis concentré sur le recadrage de la plate-forme de médias sociaux pour se concentrer sur les efforts de réalité virtuelle et les outils expérientiels. Mais c’est une entreprise à long terme, et au début, du moins, les investissements dans les technologies métavers ont mangé dans les bénéfices de l’entreprise.