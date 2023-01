Keke Palmer et Darius Jackson organisent une baby shower épique

“Bébé, c’est Keke Palmer”, et cette est sa douche de conte de fées “Once Upon A Baby”.

Au cours du week-end, la future mère rayonnante et son partenaire Darius Jackson ont célébré leur futur fils avec leurs amis et leur famille pendant les festivités. Keke a partagé plusieurs moments de cette journée spéciale où tout le monde a dansé, ri et joué à des jeux.

L’actrice, 29 ans, a également partagé une photo de maternité super douce et a joué sur le thème du conte de fées dans sa légende.

« Il y a longtemps, dans un pays pas si lointain… Le roi et la reine se sont réunis pour jouer. La pièce s’est transformée en amour alors que de nombreux couchers de soleil passaient. Voilà un prince qui va bientôt arriver ! 💙🙏🏾

Ce n’est un secret pour personne que la native de Chicago sait comment passer un bon moment et dans plusieurs vidéos republiées sur son histoire Instagram, elle s’est effondrée sur la piste de danse avec ses genoux Megan Thee Stallion.

Il y avait aussi des moments intimes montrés de la douche qui comprenait la danse lente de Keke et Darius avant d’ouvrir les cadeaux de baby shower.

Comme indiqué précédemment, Palmer a révélé qu’elle était enceinte lors de son concert d’hébergement on Saturday Night Live en décembre et plus tôt cette semaine, elle a accidentellement révélé le sexe de son enfant lors d’une interview sur le Spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon.

“Je ne veux pas être trop directe pour mon petit garçon”, a déclaré Palmer qui a laissé entendre qu’elle pourrait accoucher en mars, faisant de son fils un Poisson ou un Bélier.

Oh !

Keke et Darius se fréquentent depuis 2021

Le jeune couple a commencé leur romance en 2021 et a été assez discret sur leur relation. Pendant le “Tamron Hall Show”, Keke l’a qualifiée d’amour avec Darius “si sacré”.

“C’est devenu plus difficile à cacher”, a-t-elle ajouté. Nous passons tout ce temps ensemble, et il est vraiment mon ami le plus proche, donc ça devient juste une chose où je ne vais pas cacher quelque chose qui me rend heureux.

Nous souhaitons au charmant couple prospérité et un accouchement sûr et sain.