Keke Palmer et BF Darius Jackson se rendent au match des Rangers pour un rendez-vous amoureux – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Simon/Shutterstock

Allons-y Rangers ! Kéké Palmer et son copain Darius Jackson a passé une soirée amusante au Madison Square Garden pour regarder les Rangers de New York affronter les St. Louis Blues le lundi 5 décembre. Saturday Night Live et son annonce de grossesse, le couple avait l’air de s’être bien amusé au match de hockey.

Plus à propos Kéké Palmer

L’actrice, 29 ans, a gardé les choses discrètes pour le match. Elle arborait un sweat à capuche vert vif tiré sur sa tête, avec des cheveux raides qui sortaient. Elle a également bercé une paire de lunettes carrées et avait un sac assis sur ses genoux. Son petit ami portait une veste en cuir marron, avec la phrase “Real Ohio Player” imprimée dessus, ainsi qu’un bonnet noir.

Avec la victoire des Rangers avec un score de 6-4, il est clair que la paire s’est bien amusée. Darius a partagé quelques vidéos du match sur son histoire Instagram, y compris des fans chantant la chanson signature des Rangers lorsque l’équipe a marqué. “Ils remontent après un but”, a-t-il écrit.

Le couple a assisté au match de hockey quelques jours seulement après que Keke a annoncé qu’elle attendait leur premier enfant lors de son monologue sur SNL. Elle a partagé de manière ludique la nouvelle passionnante en parlant des rumeurs selon lesquelles elle allait avoir un bébé. “Les gens disent dans mes commentaires que Keke va avoir un bébé, Keke est enceinte. Et je veux remettre les pendules à l’heure… JE SUIS ! dit-elle, avant de déchirer sa veste et de montrer son baby bump.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Après la diffusion de l’émission, Keke s’est rendue sur Instagram pour parler de l’expérience incroyable que c’était et a expliqué à quel point elle était heureuse d’annoncer sa grossesse dans l’émission humoristique dans son message. “Comme c’est cool, mon bébé et moi faisons déjà tout cela ensemble”, a-t-elle écrit, avant de remercier chaleureusement, ce qui a finalement conduit à Darius. “Merci à ma moitié [Darius] pour m’avoir donné les choses que seule la vraie unité peut apporter. L’amour est tout ce que nous avons n’est-ce pas, vous ne faites rien dans ce monde seul et croyez-moi, je ne suis pas seul ! Très reconnaissant.”

Bien que l’on ne sache pas exactement depuis combien de temps Darius et Keke sont ensemble, le couple est devenu officiel sur Instagram en août 2021, lorsque Darius a expliqué à quel point il aimait l’actrice. “Je suis heureux que nous ayons pu nous entraider tout au long de nos moments les plus bas et nous montrer mutuellement que ce que nous apportons à la table est tout ce que nous avons”, a-t-il écrit.