Keke Palmer, enceinte, danse en sous-vêtements et montre son ventre arrondi : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : NBC

Maman rayonnante ! Hustlers actrice Kéké Palmer29 ans, a montré sa bosse de bébé avec un clip de sa routine matinale qui consistait à danser en sous-vêtements le 5 février. “Bonjour [sic] vous tous !!! Bon dimanche de ma part && la bosse », a-t-elle sous-titré la vidéo d’elle-même en train de twerk dans sa chambre. Dans son message, la future maman n’a porté rien de plus qu’un soutien-gorge et des sous-vêtements nude avec ses lunettes surdimensionnées chics. Si adorable!

Peu de temps après que la starlette de 29 ans ait posté la vidéo, beaucoup de ses amis hollywoodiens ont inondé la section des commentaires de compliments. “Embrasé,” Bria Murphyfille de Eddie Murphy écrit. Même actrice Asha Kamali Mai s’est assuré d’envoyer son amour à Keke et a commenté: “Tu es tellement mignon et tu es magnifique !! Excellent travail de caméra papa @dvulton. Le commentaire d’Asha a également fait l’éloge du petit ami de Keke, Darius Jackson, pour ses grandes capacités d’enregistrement. Un autre ami célèbre à commenter le message de Keke était un beau gosse d’Hollywood et Insécurité étoile Kendrick Samson. “C’est ma chose préférée que je t’ai jamais vue faire (et cette barre fixe)”, a écrit le joueur de 34 ans.

En plus de ses commentaires d’abonnés de la liste A, bon nombre des Non Les 12 millions de fans de la star ont profité des commentaires pour réagir également à la vidéo. “Je ne peux pas mentir, voir des gens VÉRITABLEMENT heureux est si rare de nos jours… Je suis heureux POUR et AVEC elle honnêtement. Je suis aussi un nouveau papa et ça a changé ma vie ! », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a répondu : « Je sais qu’elle twerkin et ainsi de suite. Mais cela me semble si sain et mignon. Je l’aime.” Bien sûr, l’un des fans de la beauté brune n’a pas pu s’empêcher de souligner à quel point son soutien-gorge était élégant. « J’aime ce soutien-gorge ? J’en ai besoin lol », a écrit le fan séparé.

La vidéo de danse arrive deux mois après que Keke a révélé son baby bump lors d’un épisode de Saturday Night Live le 3 décembre. «Les gens disent dans mes commentaires que Keke va avoir un bébé, Keke est enceinte. Et je veux remettre les pendules à l’heure… JE SUIS ! », s’est-elle exclamée pendant l’émission. “Je dois dire, cependant, que c’est mal quand les gens sur Internet répandent des rumeurs sur vous, mais c’est encore pire quand ils ont raison.” Plus tard, l’ancienne de Nickelodeon a plaisanté en expliquant pourquoi elle essayait de garder sa grossesse à l’abri des projecteurs. «Je veux dire, comme, j’essayais si fort de le garder au plus bas parce que j’avais beaucoup de choses en cours, tu sais? Les gens n’arrêtaient pas de venir me dire “Félicitations” et je leur disais “Arrête !” J’ai un parrainage d’alcool en ligne ! Mais honnêtement, cela a été la plus grande bénédiction, et je suis tellement excité. Les gars, je vais être maman !”, a-t-elle conclu.

Keke attend son premier enfant avec son beau, Darius, avec qui elle sort depuis août 2021. Le mois dernier, l’adorable duo a même passé du temps à célébrer leur “babymoon” avant l’arrivée de leur petit. “bonne année. bébé lune était en plein effet. Je suis vraiment fier de moi pour avoir reposé ce voyage. je suis anxieux de nature. j’aime avoir un horaire, même en vacances. J’ai appris à planifier au moins les choses tranquillement pour avoir quelque chose à terminer qui corresponde au thème de la saison », a déclaré Keke sous-titré un carrousel de photos de vacances le 3 janvier.

