Keke Palmer célèbre le premier Halloween de son fils Leodis avec les costumes rétro maman et moi les plus mignons : « Il m’a donné la VIE ! »

Keke continue de rendre la maternité magique avec une nouvelle séance photo effrayante pour la saison. Vendredi, elle a partagé des photos d’elle et de son petit garçon Leo se plongeant dans l’esprit des fêtes. Leurs costumes coordonnés sont un mariage parfait avec le vieux paradis d’Hollywood, et Keke est toujours aussi impeccable. La facecard ne décline jamais !

La nouvelle maman s’est rendue sur Instagram avec une séance photo inspirée du film d’horreur classique de 1935. La fiancée de Frankenstein. Keke porte des cheveux vertigineux et un costume entièrement blanc, tout comme la mariée d’origine. L’enfant de 8 mois vole la scène à sa maman magnat dans le rôle du « scientifique fou » OG, le Dr Frankenstein. «Il m’a donné la VIE!» Keke a écrit dans la légende.

Bien sûr, la jolie créativité des costumes ne s’est pas arrêtée là. Keke a placé la barre haute pour Halloween avec un court métrage du tout petit docteur donnant vie à sa création. Il semble que le métier d’acteur soit une tradition familiale.

Puisque Keke et son bébé papa amer, Darius Jackson, semblent toujours aussi forts, le verrons-nous dans les boulons et le dessus plat pour jouer le premier monstre emblématique du Dr Frankenstein ? Quoi qu’il en soit, félicitations à Keke, qui passe clairement des moments inoubliables avec le petit Leo.

Keke a donné naissance à son fils Leodis Andrellton Jackson, avec Darius à ses côtés en février 2023. Elle a annoncé la grossesse lors de ses débuts hilarants en tant qu’animatrice sur Saturday Night Live.

Un mois plus tard, Keke s’est rendue sur Instagram pour faire le point sur à quel point elle aimait la maternité. Le Grand patron La star a réfléchi à combien sa vie a changé avec l’arrivée de Leo. Malgré ses décennies épiques de succès à Hollywood, elle a qualifié le fait d’être maman de « le plus beau travail de tous ».

« Mommy’ing arrive si vous cherchiez une mise à jour. J’ai jonglé avec plusieurs carrières, mais celui-ci est mon plus grand travail”, a-t-elle écrit.

« J’apprends à équilibrer tout cela et j’ai hâte de découvrir cette nouvelle personne que je suis en train de devenir. Je ne serai plus jamais la même, mais si vous pensiez auparavant que j’étais une mauvaise maman jamma, vous ne pouvez pas imaginer le plus grand but que mon fils a donné à ma vie !