Keke Palmer danse en mini-robe avec baby bump à l’écran : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Kéké Palmer a cet éclat de grossesse ! L’actrice de 29 ans a montré sa bosse de bébé en pleine croissance dans une vidéo TikTok du 6 décembre d’elle-même en train de faire quelques mouvements pour Les O’Jays chanson, “Used Ta Be My Girl”. Keke a brillé en dansant de manière ludique sur un trottoir dans une mini-robe vert vif moulante aux côtés froncés. Elle l’a associé à un sweat à capuche rose bubblegum et des baskets Gucci blanches. Elle avait ses cheveux coupés en arrière et accessoirisés avec des boucles d’oreilles créoles.

Plus à propos Kéké Palmer

@kekepalmer 🥹😅😘 *ce n’est pas ma voiture à l’arrière* ♬ Utilisez ta Be My Girl – The O’Jays

La Non l’actrice a révélé qu’elle attendait quand elle a animé Saturday Night Live le 3 décembre. “Il y a des rumeurs qui circulent”, a-t-elle déclaré dans son monologue d’ouverture. “Les gens disent dans mes commentaires que Keke va avoir un bébé, Keke est enceinte. Et je veux remettre les pendules à l’heure… JE SUIS ! Elle a ensuite ouvert son blazer gris surdimensionné pour faire ses débuts avec son baby bump. Elle le berça en souriant et en s’agitant avec délice.

Bien qu’elle n’ait pas mentionné le père de son premier enfant, elle a été en couple avec Darius Jackson depuis 2021. Alors que leur manque de PDA public – ou PDA de médias sociaux, d’ailleurs – donne l’impression que le couple veut garder leur romance cachée, Keke a expliqué dans un épisode de novembre 2021 de Le spectacle de la salle Tamron que cacher son bonheur n’est pas son but. “Nous passons tout ce temps ensemble et il est vraiment mon ami le plus proche, donc ça devient juste une chose où je ne vais pas cacher quelque chose qui me rend heureuse”, a-t-elle noté. « Ce ne sera pas tout ce que vous voyez. Mon travail est mon travail, mais en fin de compte, c’est quelqu’un qui est important pour moi, alors pourquoi pas ? »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Malheureusement, l’ancienne enfant star a reçu des critiques après l’annonce de sa grossesse, mais elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour gérer la négativité comme une pro. “Je viens de voir quelques commentaires de personnes disant que j’étais laide parce que je ne portais pas de maquillage. Et je veux vraiment que vous obteniez l’aide dont vous avez besoin parce que le maquillage n’est pas réel », a commencé Keke le 6 décembre. Twitter fil, comme indiqué ci-dessous. “Je suis belle dans la vraie vie, à cause de qui je suis, pas à cause de mon apparence.”

J’ai juste vu quelques commentaires de personnes disant que j’étais moche parce que je ne portais pas de maquillage. Et je veux vraiment que vous obteniez l’aide dont vous avez besoin parce que le maquillage n’est pas réel. Je suis belle dans la vraie vie, à cause de qui je suis, pas à cause de mon apparence. – Keke Palmer (@KekePalmer) 6 décembre 2022

“J’aimerais pouvoir mettre en bouteille ce que je ressens pour moi et le vendre”, a-t-elle poursuivi. «Parce que certaines personnes prennent les commentaires à cœur et ces personnes disent n’importe quoi. Je veux dire vraiment c’est fou de dire que quelqu’un est moche, mais surtout moi.

Lien connexe Lié: Loreal Palmer: 5 choses à savoir sur la sœur de Keke Palmer qui a remporté «Claim To Fame»

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.