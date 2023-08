Keke Palmer célèbre l’anniversaire avec des photos sexy et Darius Jackson

Bébé, c’est le sale 30e anniversaire de Keke Palmer, et le gag, c’est qu’elle a célébré avec le bébé papa Darius Jackson et des photos sexy révélant sa date de naissance tatouée sur ses gâteaux.

Keke Palmer a récemment choqué ses fans alors qu’elle célébrait son 30e anniversaire sur IG Live avec le père de son enfant, Darius Jackson, près de deux mois après qu’il lui ait publiquement fait honte à sa mère. Le monde pensait qu’ils étaient séparés, mais pendant tout ce temps, ils sont restés un gang.

Le Alice La star et l’instructeur de fitness ont pris un verre pour commémorer les 30 voyages de Palmer autour du soleil samedi et ont donné un petit aperçu de l’état de leur relation.

Dans la vidéo, l’actrice taquine Darius à propos de son amour pour une Vierge (elle), bien qu’il parle constamment du signe astrologique.

« Ma mère est une Vierge, mon frère est une Vierge, mon meilleur ami est une Vierge, ma grand-mère est une Vierge », a déclaré Jackson. En regardant Palmer, il dit : « Mon complice est une Vierge ».

Jackson a balbutié avant de dire « partenaire dans le crime » comme s’il cherchait les mots justes pour décrire leur relation.

Peut-être qu’ils sont ensemble, mais pas ensemble.

Le Non La star a ensuite exprimé sa gratitude à Darius, 29 ans, pour avoir célébré sa journée spéciale avec elle « comme toujours ».

«Je vous remercie simplement d’avoir rendu ce moment spécial pour mon anniversaire. C’est si gentil », a-t-elle exprimé.

Keke a posté une série de photos sexy de « trentenaires sales ». Après que les détectives d’Innanet ont découvert que la date de naissance sous la joue droite de Palmer était celle de Darius, il est évident qu’elle ne laisse pas son homme partir aussi facilement.

Les réseaux sociaux avaient beaucoup à dire de manière colorée sur la date du couple.

Un utilisateur de X a tweeté : « Ils n’ont jamais rompu ! Elle a pris cette rumeur et l’a commercialisée. Comme elle le devrait.

Quelqu’un d’autre a ajouté : « Je suis stupéfait que quelqu’un soit stupéfait. Les gens sont-ils nouveaux sur Internet ? Ou l’âge adulte en général ? Lorsqu’une femme ne parle de travail qu’au milieu d’une situation relationnelle avec quelqu’un sur qui elle admet s’être jetée… c’est généralement parce qu’elle y travaille en coulisses.

Un autre utilisateur a noté à quel point les gens critiquaient injustement Keke sans connaître l’état de sa relation, en tweetant : « Ces articles étaient hilarants. Les gens la traitaient de toutes sortes de putes. En attendant, ils sont toujours cool et élèvent leur enfant ensemble mdr. Darius a même dû faire une déclaration disant que les blogs en faisaient trop et disaient des choses qu’il n’avait jamais dites mdr.

Keke Palmer a utilisé un drame relationnel avec Darius Jackson pour sécuriser le sac

Leurs retrouvailles font suite à deux mois d’ombres pas si subtiles de la part de Keke après que Darius l’ait publiquement critiquée pour avoir porté une robe sexy au spectacle Usher’s Vegas.

Darius a répondu à une vidéo d’elle en train de recevoir une sérénade, en écrivant: « C’est la tenue mais… tu es une maman. »

La tenue était une robe noire transparente sur un body string correspondant. Le Tru Jackson Vice-président l’ancien élève a dansé et ri pendant qu’Usher lui chantait « There Goes My Baby ».

Au lieu de s’excuser d’avoir publiquement humilié la mère de son fils, il a redoublé d’efforts.

« Nous vivons dans une génération où un homme de la famille ne veut pas que la femme et la mère de ses enfants montrent des fesses pour plaire aux autres et on lui dit à quel point il est haineux », a-t-il posté. «C’est ma famille et ma représentation. J’ai des normes et une morale correspondant à ce que je crois », a-t-il noté. « Je termine mon cas. »

Au lieu de se mettre en colère, Keke a fabriqué un sac. Elle a fait équipe avec Usher pour jouer le rôle principal dans son nouveau clip, « Boyfriend ».

Ils ne l’appellent pas Keke « Keep A Job » Palmer pour rien.

Les fans ont noté que le refrain ressemblait à un appel à Darius. Les paroles disent:

« Quelqu’un a dit que ton petit ami me cherchait. / Oh c’est cool. C’est super. / Il devrait savoir que je suis assez facile à trouver. / Cherchez-moi partout où il vous voit.

Les animateurs ont également apparemment fait de l’ombre au nouveau papa. À la fin de la vidéo, l’ancienne enfant star déclare : « Je suis une mère après tout », avant de faire un clin d’œil à la caméra.

Après toutes ces manigances louches et Personnes rapportant leur séparation la semaine dernière, le public a supposé que la relation était terminée après deux ans de relation.

« Il est passé à autre chose », a partagé un initié.

Cependant, papa Darius a rapidement réfuté l’affirmation sur X. Il a posté: « Je n’ai parlé de rien à personne et je n’ai donné la permission à personne de parler en mon nom. »

« Donc, tous ces sites et publications sur moi faisant n’importe quel type de déclaration sont faux. »

L’amateur de fitness peut publiquement traîner sa femme, mais cela ne la quitte pas.

Keke et Darius se sont rencontrés lors d’une fête du Memorial Day en 2021. Ils sont devenus officiels d’IG en août de la même année. Le couple a célébré la naissance de leur fils, Leo, en février 2023.

La leçon ici est de ne jamais faire d’hypothèses sur l’état relationnel d’une personne simplement parce qu’elle est en conflit avec son partenaire.

La famille peut se disputer, mais elle reste généralement unie.