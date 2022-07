Keke Palmer arrête les comparaisons Zendaya au milieu d’une conversation sur le colorisme

Keke Palmer est un grand nom de l’industrie du divertissement depuis plus d’une décennie, elle n’est donc pas ici pour des comparaisons avec quelqu’un d’autre.

Le dernier film de l’ancienne star de Nickelodeon, NAN, sorti en salles au cours du week-end, remportant la première place au box-office et recevant des critiques extrêmement positives. Aux côtés de Daniel Kaluuya et Brandon Perea, Keke Palmer a brillé en tant que femme de premier plan, ce qui a poussé de nombreux fans à se rendre sur Twitter et à parler de la façon dont ils voulaient la voir dans plus de films.

Certains fans bien intentionnés voulant plus pour Palmer se sont transformés en une conversation beaucoup plus importante, les fans la comparant à Zendaya et attribuant le Euphorie le « plus grand » succès de la star au colorisme. Après avoir comparé les rôles principaux au cinéma, la valeur nette, etc., la conversation était un sujet tendance sur Twitter, ce qui a conduit à une réponse de Keke elle-même, qui avait une opinion différente sur le rôle du colorisme dans l’industrie.

“Un bon exemple de colorisme est de croire que je peux être comparé à n’importe qui”, a commencé la star. «Je suis le plus jeune animateur de talk-show de tous les temps. La première femme noire à jouer dans sa propre émission sur Nickelodeon, et la plus jeune et la première Cendrillon noire à Broadway. Je suis un talent incomparable. Bébé, CECI, c’est Keke Palmer. Elle a continué, “Je suis une grande dame depuis l’âge de 11 ans. J’ai plus de 100 crédits et je joue actuellement dans un scénario original qui est le film numéro un au box-office #NAN. J’ai eu une carrière bénie jusqu’à présent, je ne pouvais pas en demander plus mais Dieu continue de me surprendre.

Et voila.

Keke Palmer a commencé sa carrière en jouant le rôle-titre de Nickelodeon True Jackson, vice-président, qui a fait ses débuts en 2008 et a duré trois saisons. Elle a continué à apparaître dans Akeelah et l’abeille, Scream Queens, les arnaqueurs, et un rôle de voix dans le film Pixar de cette année Année-lumière. Elle a également eu un passage impressionnant en tant que co-animatrice de Bonjour Amérique’la troisième heure, Strahan, Sara et Keke.

Maintenant, elle est la star du film numéro un au box-office, donc on peut dire qu’elle va très bien.