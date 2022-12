Keke Palmer annonce sa grossesse en tant qu’animatrice de Saturday Night Live

Les félicitations s’imposent pour Kéké Palmerqui a annoncé sa grossesse en animant Saturday Night Live avec une révélation de baby bump à la Beyoncé.

Le pouvoir vedette de Keke a sans effort volé la vedette pour ses débuts en tant qu’animatrice. L’actrice, chanteuse, écrivaine, animatrice et entrepreneure était rayonnante alors qu’elle s’extasiait à l’idée d’ajouter “maman” à sa longue liste de titres.

“Il y a des rumeurs qui circulent, des gens ont dit dans mes commentaires:” Keke va avoir un bébé, Keke est enceinte “et je veux remettre les pendules à l’heure – je le suis!” annonça-t-elle en arrachant un long manteau gris pour révéler son chignon au four.

Bien que la nouvelle ait envoyé des ondes de choc festives sur Internet, elle a expliqué à quel point il était difficile de garder le secret sur la grossesse tout en

“Je dois dire, cependant, que c’est mal quand les gens sur Internet répandent des rumeurs sur vous, mais c’est encore pire quand ils ont raison. Je veux dire, comme, j’essayais si fort de garder ça bas, parce que j’ai beaucoup de choses en cours, tu sais? “Les gens continuent de venir vers moi, ‘Félicitations!’ Je suis comme pouvez-vous tous arrêter? J’ai un parrainage d’alcool en ligne ! Laissez le chèque encaisser, puis nous pourrons nous rendre à la baby shower ! Mais honnêtement, cela a été la plus grande bénédiction, et je suis tellement excité. Les gars, je vais être maman ! dit-elle.

Entre SNL membres légendaires de la distribution et un an avec les débuts de Megan Thee Stallion et Lizzo, Keke avait de grandes chaussures à remplir. Rien de tout cela ne dérange l’enfant star devenu magnat des médias. Elle a fièrement lancé l’un des meilleurs épisodes de la saison avec “Baby, I’m Keke Palmer!”

Les croquis du tueur de Keke sur SNL

Keke a commencé fort avec une nouvelle chanson de la saison des menottes avec l’invité musical SZA. Lorsque vous avez besoin d’un homme pour vous garder au chaud, cet hymne explique que “Big Boys” est un choix parfait.

“C’est la saison des menottes, et maintenant nous avons une raison d’avoir un grand garçon. J’ai besoin d’un grand garçon. Donnez-moi un grand garçon ! Sza a chanté devant une équipe de danseurs de soutien de grands garçons. Keke, Ego Nwodim et Punkie Johnson ont lâché des vers chauds hilarants sur leur amour pour les hommes avec plus de chaleur et plus de viande. “Ces ours n’hibernent pas en hiver”, Kenan Thompson dit à la fin du nouveau classique des fêtes.

Vous ou un être cher avez-vous été revendiqué comme l’un des ex-shorties de Drake pour des paroles de chansons ou des intéludes d’album ? Selon cette PSA, vous pourriez avoir droit à une indemnisation. “Aujourd’hui, Sa perte est notre gain », a déclaré une porte-parole de United Tingz of Aubrey. Keke a dirigé une union de femmes affrontant le Certified Lover Boy qui laisse tomber le nom et parle sur l’oreiller.

« Je suis Keke Palmer. Et ce “Keke, tu m’aimes ?” la chanson a ruiné ma putain de vie ! Cet homme a demandé à tout Internet si je suis la Kéké. Eh bien, oui, je suis la Keke, juste pas ce Kéké ! C’était mon nom d’abord. Arrêtez d’agir comme si nous avions cassé et donnez-moi mes 6 millions de dollars ! demanda-t-elle.

Le sketch de style documentaire “Kenan & Kel(ly)” était un rêve devenu réalité pour les fans de la génération Y qui ont grandi avec Keke et Kenan. Kel Mitchell a béni les fans avec un Kenan et Kel réunion pour le redémarrage sauvage de Keke de l’émission classique pour enfants. La nouvelle version comportait un soda à l’orange, un triangle amoureux et une apparition du baby bump de Keke.

Quand pouvons-nous avoir un spectacle de variétés Keke Palmer ? Cet épisode à lui seul prouve qu’elle peut vraiment tout faire.

Dans “Choir Practice”, Keke fléchit sa voix de chant impeccable en tant que nouvelle fille à l’école auditionnant pour un solo. La Alice l’actrice a “future gagnante de l’EGOT” écrit partout sur elle.

Sza a interprété “Shirt” et “Blind”, l’a révélée SOS date de sortie de l’album

Sza a donné une interprétation émouvante de “Shirt”, le premier single acclamé de son deuxième album SOS Après cinq ans, l’attente est presque terminée pour la suite de son album révolutionnaire CTRL. Sza gardait auparavant les détails de sa prochaine version cryptés, y compris la date. Après la note finale de sa première chanson, un graphique est apparu, annonçant «SOS 12/9.“ Elle a également chanté “Blind” de son prochain album.

Félicitations, Kéké !

Peu de célébrités sont aimées comme Keke et cela montre maintenant que ses cousins ​​​​Internet planifient virtuellement sa baby shower. Découvrez quelques-unes des douces célébrations et réactions à l’annonce de la grossesse de Keke.

Félicitations à Keke Palmer et à son petit ami Darius Jackson !