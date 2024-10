Keke Palmer a déclaré à Law Roach qu’il n’était « pas le meilleur styliste » pour elle

Keke Palmer et Law Roach ont peut-être des visions différentes, mais c’est « toujours l’amour » entre eux.

Au cours de la table ronde de mercredi soir sur son nouveau livre, « Comment construire une icône de la mode : Notes sur la confiance du seul architecte d’image au monde », qui est maintenant disponible, l’« architecte d’image » autoproclamé a rappelé la fois où Palmer a dit un jour qu’il était « pas le meilleur styliste pour [her].»

Même si leur précédent partenariat « n’a pas vraiment fonctionné », le couple s’est réuni pour collaborer sur un look peu de temps après que Palmer soit tombée enceinte de son premier enfant.

«Je me dis: ‘Oh, montrons le baby bump’», a déclaré Roach, 46 ans, à la salle. « J’apporte tous ces vêtements et je n’ai jamais pu les trouver correctement. Et une fois, elle m’a appelé et m’a dit : « Tu es peut-être le meilleur styliste du monde, mais tu n’es pas le meilleur styliste pour moi. » J’ai vraiment adoré ça.

Law Roach a rappelé Keke Palmer, photographié ci-dessus le 2 octobre, lui disant qu’il n’était « pas le meilleur styliste » pour elle lors d’une table ronde célébrant son nouveau livre, « Comment construire une icône de la mode : Notes sur la confiance du Le seul architecte d’images au monde.

Il a déclaré que les deux hommes avaient collaboré après que Palmer soit tombée enceinte de son fils.

Alors que la foule éclatait de rire, Palmer, 31 ans, a lancé avec amour : « Law vit pour le plaisir ! »

« Je l’adore, je l’adore », a reconnu Roach. « Mais elle avait raison parce que dans mon esprit, j’avais cette idée de la façon dont je voulais la présenter. Je voulais qu’elle soit fière de son baby bump et qu’elle le montre.

Il a poursuivi : « Et c’était sa prérogative personnelle, elle ne voulait pas encore la donner au monde. Alors je t’aimerai toujours.

« J’apporte tous ces vêtements et je n’ai jamais pu les trouver correctement. Et une fois, elle m’a appelé et m’a dit : « Tu es peut-être le meilleur styliste du monde, mais tu n’es pas le meilleur styliste pour moi. » J’ai adoré ça », a déclaré Roach.

Il a poursuivi: « Elle avait raison parce que dans mon esprit, j’avais cette idée de la façon dont je voulais la présenter. Je voulais qu’elle soit fière de son baby bump et qu’elle le montre. Getty Images pour TEMPS

Achetez jusqu’à épuisement avec Post Wanted Gagnez du temps et de l’argent avec les dernières offres, réductions, tendances, avis et bien plus encore. Merci de vous être inscrit !

Palmer a révélé qu’elle avait donné naissance à son premier bébé, son fils Leodis Andrellton Jackson, en février dernier. Elle partage son petit garçon avec Darius Jackson.

En juillet 2023, la star de « Nope » a parlé de sa métamorphose vestimentaire alors qu’elle apprenait à se sentir à l’aise avec ses courbes post-partum.

« Après avoir eu mon bébé, je suis devenue beaucoup plus puissante. Je suis tellement renforcé d’une manière folle. Je me pavane, j’apprécie », a déclaré Palmer dans une interview avec The Cut – qui a été publiée quelques jours après que Jackson lui ait publiquement fait honte pour avoir porté une robe moulante à un concert d’Usher.

« Je vais être honnête, je pense qu’avant même d’avoir le bébé, j’étais vraiment assez gênée. »

À l’époque, Palmer ne voulait pas révéler qu’elle était enceinte. AFP via Getty Images

Palmer a accueilli son petit garçon, Leodis Andrellton Jackson, en février 2023. Getty Images pour la Coalition d’action pour la musique noire

Au cours de la discussion de mercredi, Palmer a réfléchi à l’évolution de son style personnel, affirmant qu’elle ne savait pas si cela avait « changé » avec la maternité ou si « il revenait à qui j’ai toujours été ».

« Je pense que c’est une de ces choses où j’ai toujours été une enfant sérieuse », a-t-elle déclaré à la foule. « J’étais toujours prêt à aller au bureau. »

«Je pense qu’en vieillissant, j’essayais de comprendre les différences entre moi et mes personnages. Et je me disais : je veux essayer quelque chose de différent, je veux essayer quelque chose de nouveau pour voir si je suis celle que je pense être », a-t-elle poursuivi.

« Et c’était amusant et agréable, mais je pense que j’ai fini par me retrouver toujours avec le grand patron que j’ai toujours été. Je suis prêt à diriger une entreprise, tu vois ce que je veux dire ?

«Je suis cette personnalité, et donc je pense que c’est une Americana très noire, c’est un peu traditionnel. Il y a du plaisir et des accessoires ici et là, mais c’est tout simplement pour que cette salope féroce vienne prendre le relais.