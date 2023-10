Keke et Andrae ont des problèmes de répétition sur « Keke Wyatt’s World »

Tout ce que nous pouvons dire, c’est la pauvre Andrae – et si vous avez regardé Le monde de Keke Wyattvous savez EXACTEMENT pourquoi !

Bonne journée à tous ! Nous sommes juste à un jour d’un tout nouvel épisode de Le monde de Keke Wyatt et nous avons un clip exclusif pour votre plus grand plaisir ! Dans le clip ci-dessous, nous voyons PLUS de la jonglerie constante que Keke, son mari et son manager/BFF Andrae doivent faire. Dans ce cas, c’est une répétition, même si la gorge de Keke est nouée ! Regardez le clip ci-dessous pour voir ce que nous voulons dire :

Tout cela est mauvais. La gorge de Keke est son instrument ! En espérant qu’un bon thé pour la gorge fera l’affaire.

Voici à quoi d’autre s’attendre du tout nouvel épisode de jeudi :

Dans « Work-Life Balance », Keke et Drae discutent et retournent au travail. Keke répète pour un grand spectacle, mais rencontre des ennuis. À la maison, Kemar se sent intimidé par sa propre famille et les ambulanciers arrivent pour ramener Ke’Zyah à l’hôpital après qu’il ait arrêté de respirer.

Nous prions pour Keke et sa famille car avoir un enfant malade est une chose très difficile à gérer.

Le tout nouvel épisode de Keke Wyatt’s World sera diffusé le jeudi 19 octobre à 21h EST/20h CST sur WeTV.

Allez-vous regarder ?