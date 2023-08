Keith Urban sera assurément l’attraction phare du Sunfest 2024

Ce n’est pas un mythe urbain, Laketown Ranch a annoncé que la superstar de la musique country Keith Urban brûlerait la scène pour Sunfest 2024 qui se déroulera pendant le long week-end du BC Day du 1er au 4 août à Youbou.

Les billets pour lève-tôt de premier niveau seront disponibles à l’achat en ligne sur sunfestconcerts.com le 22 août à 9 h.

En tant qu’artiste de l’année CMA à deux reprises avec une série impressionnante de succès en tête des charts, Keith Urban apportera son mélange unique d’influences country, rock et pop sur la scène du Laketown Ranch, où les participants pourront témoigner de ses talents de guitariste et captivant les voix revivront, car ce sera le premier voyage d’Urban sur l’île depuis 2015.

Urban a 24 succès n ° 1 à son actif, dont « Wasted Time », « Blue Ain’t Your Color », « Somebody Like You » et « The Fighter ».

À ce jour, Urban a remporté quatre Grammy Awards, 13 CMA, 15 ACM, trois AMA, deux People’s Choice Awards et a célébré neuf albums consécutifs d’or, de platine ou de multi-platine. Comme Blake Shelton qui a honoré la scène Sunset le week-end dernier, Urban a apporté son expérience et son mentorat à de nombreux espoirs musiciens avec son temps sur Idole américaine.

Urban a passé la majeure partie de sa vie à exploiter une passion profonde pour la musique, qui est complétée par sa passion pour les gens. Urban soutient depuis longtemps de nombreuses organisations caritatives. Ses concerts-bénéfice « All For The Hall » pour le Country Music Hall of Fame and Museum ont permis de recueillir plus de 4,2 millions de dollars à ce jour. Il est le premier ambassadeur de la Fondation CMA, membre du conseil consultatif du St. Jude’s Children’s Hospital et soutient de longue date le Mr. Holland’s Opus Fund et la Grammy Foundation.

La résidence d’Urban à Las Vegas cette année au Bakkt Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino a rappelé aux mélomanes du monde entier pourquoi Urban est l’un des meilleurs interprètes live au monde. Ses concerts sont devenus légendaires, aussi imprévisibles qu’explosifs.

Les fans du Sunfest voudront frapper pendant que le fer est chaud car Urban va sûrement chauffer la scène l’été prochain.

