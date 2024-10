Keith Urban révèle ses inquiétudes qu’il partage avec sa femme Nicole Kidman concernant les débuts de leur fille Sunday Rose dans le mannequinat : « Tout est un défi »

Sunday Rose Kidman-Urban a lancé sa carrière de mannequin en participant au défilé Miu Miu’s Paris Womenswear Printemps-Été 2025 à Paris la semaine dernière.

Et son célèbre père Keith Urban dit que lui et sa femme Nicole Kidman veillent à ce que l’adolescente maintienne un équilibre entre son nouveau style de vie et ses devoirs.

Le chanteur country australien, 56 ans, a déclaré Magazine des gens il est « très fier » du joueur de 16 ans mais sera prudent à l’avenir.

« J’espère que nous pourrons simplement l’aider à garder l’équilibre avec tout cela à travers tout cela », a-t-il déclaré.

« J’espère qu’elle bénéficiera d’avoir deux parents qui connaissent une certaine célébrité. »

Keith a ajouté : « Tout cela est un défi. Je veux dire, élever des enfants est un défi, point final. Il s’agit d’essayer de garder un équilibre. Tout est un processus, mais je pense que l’équilibre est la clé.

« La garder fermement avec le travail scolaire et la structure et tout équilibré à sa place est la clé. »

L’adolescente était en bonne compagnie pour ses débuts de mannequin, partageant le podium avec les acteurs américains Willem Dafoe et Hillary Swank, le mannequin Amelia Grey, le rappeur britannique Little Simz et l’actrice sud-coréenne Nicha Yontararak, mieux connue sous le nom de Minnie.

Sunday Rose a également été rejoint par son compatriote « nepo baby » Eliot Sumner, la progéniture de l’icône du rock britannique Sting et de sa femme Trudy Styler, qui faisait également ses débuts sur le podium.

Elle avait l’air très professionnelle, arborant une expression stoïque alors qu’elle défilait avec confiance sur le podium.

Sunday a fait une silhouette époustouflante dans une robe blanche sans manches ornée d’un délicat ruban de la marque de haute couture italienne.

Elle s’est pavanée pour le défilé Miu Miu du printemps 2025 avant de faire une interview pour Vogue pour son compte Instagram mardi.

L’aspirante mannequin était tout sourire lorsqu’elle s’est présentée après sa première promenade, toujours vêtue de la tenue en lin blanc sur blanc qu’elle avait affichée sur le podium.

«Je voulais faire ça depuis si longtemps. Donc, lorsque l’offre a été reçue, c’était vraiment excitant et maintenant le jour est enfin arrivé », a-t-elle déclaré à propos de ses débuts.

« J’étais vraiment stressé et puis… tout le monde ici était vraiment sympa. »

Les débuts de dimanche ont été considérés comme un succès retentissant par la bible de la mode Voguequi a déclaré : « Alors, qu’est-ce que cela signifie pour Sunday Rose Kidman-Urban ? Lors des collections automne 2025 en février, je parierais que nous aurons un mois de dimanche.

Sa célèbre mère Nicole, 57 ans, était présente et le couple est ensuite sorti ensemble pour le dîner Miu Miu.

Nicole et son mari Keith ont accueilli leur fille Sunday en juillet 2008 à Nashville, avant de donner naissance à leur deuxième, Faith, en 2010.