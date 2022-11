Keith Urban parle de sa résidence à Las Vegas et de sa nouvelle musique : tout est question de « connexion humaine »

Keith Urban est ravi de se remettre à se produire en direct pour ses fans après que la pandémie ait annulé certaines parties de sa tournée en 2020.

Dans une récente interview avec Fox News Digital, Urban a expliqué à quel point il était excité pour sa nouvelle résidence à Las Vegas – qui commence sa 16 date le 3 mars 2023 – détaillant ce qui rend celui-ci différent du précédent et ce qu’il espère que le public sentiront quand ils regarderont l’émission. La star primée aux Grammy Awards a également promis un nombre plus grand et meilleur que sa résidence au Colosseum du Caesars Palace, car il a une scène plus grande dont il “va profiter”.

Urban espère que ceux qui viendront à son spectacle au Zappos Theatre de Planet Hollywood pourront profiter du concert et découvrir “un sens de ce qui nous rassemble tous par rapport à ce qui nous divise”. Il est ravi de ressentir le sentiment général d’unité avec ses fans, quelque chose qui a manqué à sa vie à cause de la pandémie.

“C’est juste de l’évasion et plus de deux bonnes heures de ce genre de connexion, vraiment juste une connexion humaine”, a déclaré Urban à Fox News Digital. “Je ne veux pas paraître tout à fait hippie à ce sujet, mais je le pense vraiment. Je veux juste dire que nous sommes tellement concentrés sur toutes les choses qui sont différentes à propos de nous en ce moment, et mon travail consiste à trouver les points communs.”

Les participants peuvent s’attendre à entendre certaines des nouvelles musiques d’Urban dans son émission de résidence, ainsi que certains favoris des fans. Quant à ce qui a inspiré ses derniers morceaux ?

“L’esprit de cette nouvelle musique est né [from] se demandant quel genre de musique m’a fait aimer la musique country en premier lieu, parce que je ne me trouvais pas aussi inspiré par beaucoup de choses, et je voulais retrouver cette inspiration “, a expliqué Urban. “Quand j’ai entendu des choses comme “Bright Lights Baby”, quand j’ai entendu “Straight Coal Mine”, c’était littéralement “Ouais, c’est le genre de chanson que j’aimais quand j’ai déménagé en ville… ça me parle.””

Sa nouvelle chanson, “Brown Eyes Baby”, était une chanson avec laquelle Urban s’est immédiatement connecté, partageant le sentiment que la chanson lui était destinée dès le premier instant où il l’a entendue. Il dit qu’il n’est pas rare qu’il se connecte immédiatement à une chanson et veuille l’enregistrer pour lui-même, cependant, il ne peut pas toujours mettre le doigt sur ce qui l’attire dans chaque chanson.

“Je l’écoute, c’est la même chose que de l’entendre à la radio ou de l’entendre en streaming, ou que quelqu’un me l’envoie, comme un ami qui dit:” Hé, regarde cette nouvelle chanson et je l’aime vraiment “”, a déclaré Urban . “C’est comme ça dans mon expérience avec ça. Je l’entends et je me dis : ‘Oh mon Dieu, j’adore cette chanson.’ Je ne sais peut-être même pas nécessairement pourquoi, mais ça me parle, et ‘Brown Eyes Baby’ l’a définitivement fait tout de suite.”

En ce qui concerne spécifiquement “Brown Eyes Baby”, il a exprimé son amour pour la mélodie, c’est ce qui a d’abord attiré son attention, en disant “dès que j’ai entendu cette mélodie, j’étais vraiment intéressé par la chanson”. La mélodie de la chanson combinée aux paroles a attiré Urban et à partir de là, il a su qu’il devait enregistrer la chanson.

Aussi importante que soit la mélodie, Urban est également attiré par les chansons contenant un message.

“J’adore les chansons qui essaient d’aider quelqu’un à réaliser son plein potentiel et à redonner vie à quelqu’un. J’ai eu beaucoup de chance que les gens fassent ça pour moi, et je pense qu’une grande partie de mon travail quand je tourne est d’essayer de dire: “Soyons ambitieux ce soir, élevons cette chose”, a-t-il déclaré. “Je sais où vous étiez, et je comprends tout cela, mais élevons-nous maintenant dans la lumière et avançons. Cette chanson avait définitivement cela à ce sujet.”

Le dernier album d’Urban, “The Speed ​​of Now Part I”, est sorti en 2020, mais en raison de la pandémie, il n’a jamais pu terminer sa tournée mondiale. Il est prêt à se rendre en Australie le mois prochain pour se produire, ce qu’il essaie de faire depuis décembre 2020.

“Nous étions censés être là-bas en décembre 2020, puis ils ont dit:” Je pense que nous devons repousser cela au 21 décembre. Je suis comme, ‘Wow, si loin.’ Ils disent : « Ouais, mais tout ira bien » », a expliqué Urban. “Mais le 21 décembre (est arrivé) et il s’est avéré qu’une grande partie du monde était (d’accord), mais l’Australie n’était pas ainsi, 21 est devenu 22, et finalement nous allons revenir et jouer, ce qui serait génial . “

Étant donné que le spectacle a dû être reprogrammé à quelques reprises, certains éléments du spectacle, comme un duo avec la chanteuse Pink, devront se faire virtuellement, mais il est toujours ravi de pouvoir enfin partager son album avec ses fans australiens.

La plupart des musiciens ont tendance à avoir un rituel d’avant-spectacle qu’ils doivent suivre avant chaque spectacle, cependant, Urban dit qu’il ne fait vraiment rien de spécifique, juste tout ce qu’il faut pour qu’il soit gonflé pour le spectacle.

“C’est une grande partie de ce que je fais et pourquoi je fais ce que je fais, donc je pense qu’ils sont ravis que je sois de retour sur la route.” — Keith Urban sur sa famille

“Cela va vraiment dans toute la gamme de vouloir parfois être silencieux avant un spectacle, parfois vouloir être incroyablement bruyant, parfois vouloir être seul, et parfois vouloir être avec une foule de gens”, a expliqué Urban. “Je pense juste être dans le moment avec ce qui est nécessaire pour sortir en swing.”

Urban a décrit sa famille comme très proche. Le chanteur est marié à l’actrice Nicole Kidman, et ensemble, ils partagent les filles Sunday Rose, 14 ans, et Faith Margaret, 11 ans, qui, selon lui, le soutiennent beaucoup lors de ses tournées.

“Selon l’endroit où nous jouons, ils sortiront sporadiquement”, a expliqué Urban.

“Ils savent aussi que j’aime les tournées. J’aime sortir et jouer en live fait partie intégrante de qui je suis”, a-t-il déclaré. “C’est une grande partie de ce que je fais et pourquoi je fais ce que je fais, donc je pense qu’ils sont ravis que je sois de retour sur la route.”