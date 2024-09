Keith Urban déclare que « les gens ont depuis longtemps oublié » l’histoire de Taylor Swift

Keith Urban et Taylor Swift ont joué ensemble à de nombreuses reprises

Keith Urban est impressionné par la popularité et le succès croissants de l’icône pop Taylor Swift.

Keith, 56 ans, a félicité Swift, 34 ans, pour avoir fait face aux « critiques qui la critiquaient ».

Parler avec Le Times, il a dit, « C’est remarquable de voir Taylor grandir en public parce que c’est assez brutal. J’ai l’impression que les gens ont oublié depuis longtemps tout ce qu’elle a dû traverser », et « les critiques qui la critiquent ».

« C’est juste une épreuve du feu, encore et encore, et on devient toujours plus fort grâce à cela », a-t-il fait remarquer.

En 2009, le Quinze jours Le hitmaker a soutenu Keith lors de sa tournée, et le duo est resté ami depuis.

« Quand elle a ouvert pour nous, je l’ai regardée jouer et je me suis dit : « Oh, cette fille a des vues bien plus hautes que ça » », se souvient-il.

Le Laissez-le rouler La chanteuse avait déjà fait l’éloge du dernier album de Swift Le Département des poètes torturés.

Keith a dit Personnes: « Je veux dire, mon Dieu, l’écriture de Taylor est tellement extraordinaire. Il n’y a vraiment pas d’adjectifs pour ça. C’est une auteure tellement géniale. Ce nouvel album en est une preuve supplémentaire, et de manière vraiment géniale. »

« [Swift] « ça ne ressemble à personne. J’aime les chanteurs dont on reconnaît immédiatement la voix, et il y a beaucoup d’autres chanteurs qui leur ressemblent, mais qui ne ressemblent à personne », a-t-il ajouté.