Keith Urban « apprécie » le travail de Nicole Kidman « en tant qu’art »

Keith Urban vient de révéler une tactique pour gérer le fait que sa femme, Nicole Kidman, tourne des scènes de film plutôt érotiques avec d’autres hommes.

Pour le contexte, l’homme de 57 ans Paddington L’actrice a signé pour l’un des rôles les plus torrides de sa carrière, le drame, Petite filleoù Kidman incarne un patron marié et puissant qui développe des sentiments pour un stagiaire audacieux et beaucoup plus jeune.

Kidman s’est déshabillée à plusieurs reprises pour plusieurs scènes intimes avec ses co-stars Antonio Banderas et Harris Dickinson, révélant même comment elle avait tellement « orgasmé » qu’elle a dû demander une pause dans le tournage, selon Courrier quotidien.

Le média rapporte qu’Urban reste insensible aux scènes torrides de sa femme à l’écran, auxquelles la star de la musique country a expliqué comment il a appris à séparer Kidman du personnage à l’écran.

« Quand Keith regarde son travail, il le voit comme son art », a déclaré une source proche. Courrier quotidien ajoutant: « Elle joue des personnages – elle ne joue pas Nicole Kidman. »

Ils ont poursuivi : « Keith ne grimace pas pendant ce genre de scènes, il sait que cela fait simplement partie de l’histoire. Il cesse de la considérer comme sa femme, la soutient et aime son travail.

La source a également déclaré que Keith Urban « ne veut connaître » aucun détail du scénario en dehors de son « emploi du temps » afin de pouvoir « savoir quand ils se voient et leurs enfants ».