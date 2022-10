Keith Thom – Kelowna Capital Nouvelles

Keith Thom – candidat au conseil

UN:

Je proposerais que le conseil réexamine l’OCP actuel, en particulier en ce qui concerne Beach Ave. Plutôt que de placer bon gré mal gré des bâtiments commerciaux / grands situés dans des zones résidentielles au nord du centre-ville, nous devrions rechercher des développeurs qui compileraient avec un trois étages conception en retrait commençant au cœur de Beach Ave.

Nous devons également exercer une pression agressive sur les gouvernements pour obtenir des subventions d’infrastructure pour les égouts et les trottoirs de Princeton et de Trépanier.

B :

Bien que l’itinérance ne soit pas un gros problème, le logement abordable l’est. Si nous voulons maintenir un équilibre sain entre les personnes âgées et les jeunes familles, je contacterai les gouvernements et les promoteurs pour veiller à ce que nous fassions de la location abordable et de l’accession à la propriété un objectif réalisable.

C :

À long terme, il devrait y avoir une voie de contournement commençant par un deuxième passage à Kelowna. Court terme, feux de circulation à Trépanier.

RÉ:

Mon héros local serait Ogopogo mais pour l’instant je ne l’ai jamais rencontré ni vu.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Vous voulez soutenir le journalisme local ? Faites un don ici.

Conseil municipalÉlection 2022Élection municipale