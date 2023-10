Keith Richards des Rolling Stones révèle comment l’arthrite a changé son style de jeu : « la guitare me le montrera »

Keith Richards souffre peut-être d’arthrite, mais cela n’empêche pas le légendaire guitariste de jouer avec les Rolling Stones.

Dans une interview avec la BBC, Richards a expliqué comment il changeait son approche de la guitare après plus de 60 ans avec le groupe.

« Ce qui est fascinant, c’est que plus vous y jouez, moins vous le savez », a-t-il déclaré. « Cela vous pose des questions sans fin. Vous ne pouvez jamais tout savoir. C’est impossible. »

Quant à son arthrite, il a remarqué une différence dans son jeu, mais il n’en souffre pas.

LES ROLLING STONES SURVIVENT ANNULENT LA CULTURE, LA CONTROVERSE AVEC LA NOUVELLE MUSIQUE 60 ANS PLUS TARD

« Curieusement, je n’en doute pas, mais je n’ai aucune douleur, c’est une sorte de version bénigne », a expliqué Richards. « Je pense que si j’ai un peu ralenti, c’est probablement davantage dû à l’âge. »

« Et aussi, j’ai trouvé ça intéressant, quand je me dis ‘Je ne peux plus vraiment faire ça’, la guitare me montre qu’il y a une autre façon de le faire. Un doigt ira dans un espace différent et une toute nouvelle porte s’ouvre », a-t-il poursuivi.

« Et donc tu apprends toujours. Tu ne termines jamais l’école, mec. »

Les Rolling Stones s’apprêtent à sortir ce mois-ci un nouvel album, « Hackney Diamonds », leur premier album studio depuis « A Bigger Bang » en 2005.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’album présente des collaborations avec plusieurs artistes dont Paul McCartney, Elton John et Lady Gaga.

« Lady Gaga est une œuvre », a déclaré Richards à la BBC. « J’adore travailler avec elle parce qu’elle a une bonne attitude et une superbe voix, et j’ai toujours voulu la voir jouer contre Mick. »

La chanson, intitulée « Sweet Sounds of Heaven », avec également Stevie Wonder, est sortie le mois dernier en prévision de l’album.

Lady Gaga avait déjà joué avec le groupe en 2012, chantant leur classique « Gimme Shelter » lors d’une tournée dans le New Jersey.

« Hackney Diamonds » est aussi le premier album des Stones depuis la mort de leur batteur d’origine, Charlie Watts, en 2021.

Selon Richards, Watts a terminé deux morceaux avec le groupe avant sa mort et a signé son remplaçant, Steve Jordan.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Le sentiment de réaliser les souhaits de Charlie rend les choses un peu plus faciles », a déclaré Richards à la BBC.

« Cet homme me manquera toujours beaucoup, mais je sais que s’il était ici aujourd’hui, il serait très heureux de savoir que le groupe continue. »

L’année dernière, les Rolling Stones ont célébré leur 60e anniversaire, après quoi ils ont enregistré « Hackney Diamonds ».

Richards dit qu’ils prévoient de repartir en tournée l’année prochaine, « si tout le monde est encore debout ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous sommes tous en bonne forme », a déclaré l’homme de 79 ans. « Nous ne nous regardons pas en nous disant : « Le temps est écoulé ».

Il a poursuivi : « Bien sûr, cela va se terminer un jour, mais il n’y a pas de précipitation particulière. Nous nous amusons beaucoup à faire ça. »