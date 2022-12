Keith Richards des Rolling Stones fête son anniversaire et son anniversaire en s’embrassant avec Patti Hansen

La semaine a été bonne pour le rockeur des Rolling Stones, Keith Richards, qui vient de fêter son 79e anniversaire et son 39e anniversaire de mariage avec sa femme Patti Hansen.

Dans de nouvelles photos Instagram partagées par leur fille, Theodora, le couple a recréé une photo de mariage avec un baiser. Hansen portait sa robe de mariée pour l’occasion et Richards portait un pull rose bonbon qui disait “Sagittaire”.

“Un jubilé a eu lieu hier”, a écrit Théodora. “Mes parents ont organisé une fête au cours de laquelle nous avons fêté que mon père ait un an de plus et que mes parents soient mariés depuis 39 ans (en réalité, c’est 43 ans d’unité, mais nous abandonnerons la légitimité de leur mariage à Cabo en 1983).”

Le couple a deux filles ensemble et Richards a trois (deux) autres enfants vivants d’une autre relation.

KEITH RICHARDS S’EXCUSE AUPRÈS DE MICK JAGGER POUR AVOIR SUGGÉRÉ LA LÉGENDE DU ROCK OBTENIR UNE VASECTOMIE

Theodora a poursuivi : “Je suis si fière de cette famille. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais l’amour est si fort et puissant qu’il nous transporte pour toujours sur un nuage de compassion et de courage. Je vous aime maman et papa. Vous les gars sont mon inspiration. Et JOYEUX ANNIVERSAIRE cher Daddio.”

La rock star a célébré une autre année autour du soleil le 18 décembre.

Lui et sa femme, qui a treize ans de moins, se sont mariés lors de sa journée spéciale.

Richards a écrit sur son Instagram à côté d’une photo de lui jouant de la guitare pour son épouse lors de leur mariage, “Joyeux anniversaire Patricia”, avec un emoji rouge. “Je t’aime, Keith.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hansen était auparavant marié à l’acteur James DePaiva de 1981 à 1983.