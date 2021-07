Keith Raniere, monstre du culte du sexe de Nxivm, condamné à payer 3,5 millions de dollars pour tuer des victimes qu’il a violées et maltraitées

Un monstre « SEX CULT » a été condamné à payer près de 3,5 millions de dollars aux nombreuses victimes qu’il a violées et maltraitées.

Le gourou de Nxivm, Keith Raniere, purge actuellement 120 ans de prison pour des accusations de trafic sexuel, de travail forcé et de racket.

Il est accusé d’avoir dirigé un sinistre groupe de maîtres-esclaves appelé DOS où des femmes étaient affamées, marquées à l’aine, forcées à des actes sexuels et obligées de remettre des garanties dommageables telles que des photos nues.

Disgraced Raniere a comparu pratiquement devant le tribunal fédéral de Brooklyn mardi et le juge a révélé les paiements que chacune de ses 21 victimes recevrait.

Il griffonnait mais a ensuite affaissé ses épaules et haussé les sourcils à mesure que les chiffres augmentaient, rapporte le New York Post.

Le total s’élevait à près de 3,5 millions de dollars, mais Raniere doit payer une victime dans la région de 508 000 $.

Témoignant lors de son procès, la victime a déclaré l’avoir rencontré à l’âge de 13 ans au Mexique et a affirmé qu’elle avait 15 ans lorsque Raniere l’a violée.

L’homme de 60 ans aurait « divagué » lorsqu’on lui a dit que ses victimes voulaient récupérer les photos nues et les « aveux » enregistrés sur vidéo qu’elles auraient été forcées de faire par ses partisans du « maître des esclaves ».

Raniere a affirmé : « Je n’ai jamais géré la garantie. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne l’ai pas. Je ne sais pas qui sont les victimes. Je ne sais pas ce qu’ils demandent.

Il était vêtu d’une blouse de prison et portait un masque facial qui ne cessait de glisser. Il portait des lunettes qui étaient maintenues ensemble en partie par du ruban blanc.

Cela survient quelques semaines seulement après que l’acteur de télévision Allison Mack, qui aurait joué un rôle clé dans NXIVM, a été emprisonné pendant trois ans.

La décision a été prise après que Mack a plaidé coupable aux accusations d’avoir manipulé des femmes pour qu’elles deviennent des esclaves sexuelles pour le chef spirituel du groupe.

Elle a été condamnée à une peine de trois ans de prison et à une amende de 20 000 $ pour son rôle dans l’affaire NXIVM.

Dans une lettre déposée au tribunal, elle a déclaré que se consacrer au gourou de l’amélioration de soi « était la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie ».

Raniere a été condamné à la prison à vie en octobre dernier.

Avant sa condamnation, il a déclaré à un juge qu’il n’avait « aucun remords » pour avoir contraint des femmes à l’esclavage sexuel.

Il a qualifié ses accusateurs de «menteurs» car il a été condamné à 120 ans de prison et à une amende de 1,75 million de dollars.

Raniere a déclaré qu’il était « profondément désolé » pour la douleur qu’il avait causée – mais a également proclamé son innocence des accusations.

Il a déclaré: « Je ressens de profonds remords, mais je ne ressens pas de remords pour les crimes que je n’ai pas commis. »

Le gourou en disgrâce a regardé directement ses accusateurs alors qu’ils étaient assis dans la galerie et les a félicités de manière écoeurante pour avoir parlé devant le tribunal.

C’était malgré le fait qu’ils les aient qualifiés de « menteurs » quelques instants auparavant.

Il aurait dit aux femmes : « C’est toujours douloureux de se lever et de parler et il faut du courage. »

Les procureurs fédéraux voulaient que l’homme de 60 ans reste derrière les barreaux à vie en guise de punition pour les « dommages incommensurables » subis par les victimes qu’il a exploitées à la tête de NXIVM – une secte sexuelle se faisant passer pour un groupe d’entraide.

Raniere a créé une sororité secrète au sein de la secte appelée DOS, qui impliquait des « esclaves » féminines remettant des photos nues et d’autres matériaux compromettants pour les faire chanter si elles tentaient de partir, ont déclaré des avocats.

Raniere a été reconnu coupable de deux chefs de trafic sexuel, de racket et de complot de travail forcé en 2019.

Il a été arrêté en mars 2018 par des autorités mexicaines à Puerto Vallarta, où il s’est enfui lorsque les activités du groupe ont été révélées.

Beaucoup ont affirmé que leur vie avait été grandement améliorée par les cours Nxivm, qui pouvaient coûter des milliers de dollars.

Les avocats de Raniere ont insisté sur le fait que personne au sein du DOS ou de Nxivm n’avait jamais été contraint avant sa condamnation.

Le culte sexuel Nxivm aurait été fondé par Keith Raniere et Nancy Salzman.

Nxivm s’est présenté comme une société de marketing à plusieurs niveaux qui proposait des séminaires par le biais de « Executive Success Programs » à ses membres.

