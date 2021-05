Keith Rabois, Elliot Management et Goldman Sachs investissent en Floride

La Floride a récemment attiré certains des plus grands noms de Wall Street et de la Silicon Valley comme Keith Rabois, Elliot Management et Goldman Sachs.

« Pendant des années, même si les gens parlaient de déménagement, ce n’était vraiment pas cool parmi les riches de déménager en Floride. C’était comme, OK, vous ne pouviez pas le pirater à New York, alors vous allez en Floride », a déclaré Robert Frank, journaliste de la richesse de CNBC. « Maintenant, tu es ce con qui est resté à New York. »

Les rapports de la Floride se transformant lentement en un centre technologique et financier légitime ont commencé bien avant la pandémie de coronavirus. En 2018, la Floride a solidifié sa place dans la cour des grands avec 2,88 milliards de dollars a été levée en capital-risque. Cette la tendance s’est poursuivie tout au long de 2020.

Delian Asparouhov, un capital-risqueur de la Silicon Valley, a déménagé en Floride en mars après que le maire de Miami, Francis Suarez, ait répondu à son tweet sur le départ de la Silicon Valley pour Miami.

Asparouhov pense que Miami a le potentiel pour devenir le plus grand centre technologique des États-Unis.

« New York reçoit, vous savez, sept ou huit fois plus d’investissements en capital-risque que la Floride. Et la Californie obtient, vous savez, cinq fois ce que New York obtient. La Floride ne fait donc pas du tout partie de l’économie technologique. », a déclaré Cristobal Young, professeur à l’Université Cornell qui étudie la migration des riches Américains.

Parmi les autres défis potentiels liés à la montée en puissance de la Floride, citons les bas salaires, les inégalités de revenus et la pénurie de logements. Les données sur les migrations et la croissance du PIB à partir de 2020 n’indiquent pas non plus une reprise majeure.

