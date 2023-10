Keith Olbermann dit que Biden ne peut pas se rendre en Israël après le bombardement d’un hôpital baptiste à Gaza – Twitchy

Si vous parcourez X cet après-midi, vous avez probablement entendu parler de 500 enfants qui ont été tués lorsqu’une frappe aérienne israélienne a fait exploser un hôpital baptiste dans la bande de Gaza. Ou peut-être s’agissait-il d’une de ces roquettes du Hamas qui ont raté leur tir. Ce sera un sujet de discussion entre les factions pro-israéliennes et pro-palestiniennes pour le reste de la journée, mais jetons-y un coup d’œil et consultons Julio Rosas.

Aucune activité aérienne de Tsahal n’a été signalée à ce moment-là et le moment a coïncidé avec une salve de roquettes lancées sur Israël.

« Rappel : les roquettes du Hamas ont raté leurs tirs et n’ont pas atterri dans la bande de Gaza. »

« Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, publie maintenant un rapport affirmant que c’était la faute d’Israël. AP, qui a longtemps été un laquais du Hamas (AP possédait un « bâtiment » entier à Gaza), rapporte les déclarations du Hamas sans aucune critique. Rincez et répétez « .

L’idée qu’une roquette du Hamas ne parviendrait pas à se lancer correctement et qu’elle toucherait accidentellement un hôpital est risible.

L’idée qu’une roquette du Hamas ne parviendrait pas à se lancer correctement et qu’elle toucherait accidentellement un hôpital est risible.

Cela s’explique par le fait que les informations faisant état de l’explosion de l’hôpital se sont produites à peu près au même moment où j’ai vu, depuis la périphérie de Sderot, plusieurs roquettes tirées sur Israël. J’espère que nous aurons bientôt une réponse plus claire. https://t.co/knMUzmKax5

Je sais que cela va susciter une forte réaction, et je vais supprimer si ce n’est pas ce qui s’est produit, tout ce que je dis est que c’est possible sur la base de ce que j’ai vu ce soir. Beaucoup plus de roquettes ont été tirées cette nuit vers Israël que la nuit dernière.

– Julio Rosas (@Julio_Rosas11) 17 octobre 2023