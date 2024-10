Keith Morrison parle de la vie, de la mort et de l’héritage de son beau-fils Matthew Perry

Il y a un an ce mois-ci, Keith Morrison et sa femme, Suzanne Perry Morrison, promenaient leur chien lorsqu’ils ont reçu un appel téléphonique dévastateur. Leur fils et beau-fils de 54 ans, Amis star Matthew Perry, a été retrouvé flottant face contre terre dans son bain à remous après une overdose mortelle de kétamine à son domicile de Los Angeles.

« Demandez à n’importe quel parent qui a perdu un enfant », dit Morrison QC’est Tom Power dans une interview. « C’est une chose pour moi : je suis son beau-père et nous étions proches, mais je suis le beau-père. Je ne suis pas sa mère. Demandez à n’importe quelle mère ce que ça fait de perdre un enfant. Peu importe qu’il ait cinq ans. ou 55. »

En 2022, un an avant sa mort, Perry a détaillé sa lutte de toute une vie contre la dépendance dans un mémoire : Amis, amants et la grande chose terrible. À l’époque, il était sobre et tourné vers l’avenir, ce qui rendit sa mort un an plus tard encore plus choquante.

REGARDER | Entretien complet de Keith Morrison avec Tom Power :

« Comme Matthew lui-même l’a dit à plusieurs reprises au cours des dernières années de sa vie : ‘Si je meurs subitement, les gens seront peut-être choqués, mais pas surpris' », dit son beau-père.

Bien que Perry ait rechuté plusieurs fois au cours de sa vie, sa famille espérait que le livre mettrait enfin fin au cycle de sa dépendance. Ils pouvaient voir que cela lui avait donné un nouveau sens.

« Quelques mois auparavant, il pouvait à peine marcher de sa maison à sa voiture », se souvient Morrison. « L’idée qu’il pouvait réellement s’asseoir et écrire un livre était folle – et pourtant il l’a fait. Et cela l’a aidé à rester abstinent, je suppose.… Je croyais vraiment que cette fois, ça marcherait. Mais encore une fois, c’est la drogue. toxicomane qui comprend tout sur les drogues.

Selon Morrison, Perry était « comme de nombreux toxicomanes, un expert en drogue de classe mondiale ». Après être devenu sobre, l’acteur a décidé de suivre une thérapie par perfusion de kétamine, administrée par voie intraveineuse sous la supervision d’un médecin, pour traiter sa dépression et son anxiété.

« Il nous a répété à plusieurs reprises à quel point il était efficace pour éliminer toute dépression », explique Morrison. « Sa mère était très méfiante à ce sujet. Elle ne pensait pas que la kétamine était une bonne idée, mais il n’arrêtait pas de répéter… ‘Ce n’est pas addictif. C’est ce qui est génial avec cette drogue. C’est révolutionnaire. Ça va éradiquer la dépression.’ Mais sa personnalité addictive était si forte que, vous savez, lorsque le traitement s’est arrêté, il n’a plus pu le faire. »

REGARDER | Entretien de Matthew Perry en 2022 avec Tom Power :

La mort de Perry fait désormais l’objet d’une enquête criminelle en cours. Récemment, cinq personnes ont été inculpées en lien avec sa mort dont son assistant et deux médecins. Le procureur américain Martin Estrada a déclaré que « les accusés ont profité des problèmes de dépendance de M. Perry pour s’enrichir ». Dans un cas, l’acteur a payé 2 000 $ US pour un flacon de kétamine qui a coûté environ 12 $ à l’un des médecins.

En tant que correspondant de l’émission d’information sur les vrais crimes Ligne de données NBC depuis 1995, Morrison se dit très familier avec ce type d’affaires et la colère qu’elles peuvent susciter dans les familles des défunts.

« J’ai probablement été en face de milliers de personnes au fil des années qui ont ressenti cette même colère », a-t-il déclaré à Power. « Donc, je suppose que mon point de vue est un peu différent. Suzanne est furieuse, surtout contre les personnes en qui on a fait confiance plus que quiconque. Je suis juste très triste et pas surprise. La vénalité de certains de ces professionnels est juste – elle continue ça me choque. »

Perry a dit qu’il n’avait pas peur de mourir

Alors que Morrison dit que Perry « voulait désespérément aller mieux », sa renommée et sa fortune constituaient un énorme obstacle à son rétablissement, car cela signifiait qu’il avait un accès presque illimité à toutes les substances qu’il voulait.

« Il était dans un hôpital quelque part ou dans un centre de réadaptation et il avait, vous savez, une fille à l’extérieur qui courait chercher des médicaments et les lui apportait secrètement », explique Morrison. « Il a tenté de se faire envoyer des opioïdes par FedEx dans un grand hôpital de New York alors qu’il était soigné pour toxicomanie. »

Vers la fin de sa vie, Perry était extrêmement proche de sa mère, sur laquelle il s’appuyait fortement pour obtenir son soutien et qu’il appelait toujours en premier en cas de crise. « Lui et sa mère étaient aussi proches que deux personnes que je connaissais – ils s’aimaient clairement intensément », a déclaré Morrison. « Mais aussi, vous savez, quand ils se battaient, ils se battaient intensément. »

Il a pu tout mettre dans le livre et aller raconter aux gens [his addiction issues]. Ce n’était plus un secret honteux. -Keith Morrison

Quelques jours seulement avant sa mort, Perry et sa mère ont passé une journée ensemble. « Elle a dit [it was] « C’était l’un des jours les plus doux qu’ils aient passés ensemble depuis longtemps, et il semblait très heureux », a déclaré Morrison. « [He] lui a en fait dit… il n’a plus peur de mourir. Je pense qu’il faisait le lien entre cela et le fait qu’il était capable de tout mettre dans le livre et d’en parler aux gens. [his addiction issues]. Ce n’était plus un secret honteux. »

Aujourd’hui, la famille de Perry honore son héritage en lançant deux nouvelles fondations en son nom. Jeudi soir, dans sa ville natale d’Ottawa, la famille de l’acteur lancera le Fondation Matthew Perry du Canada qui vise à accompagner les personnes se remettant d’une addiction. Ils ont également créé une fondation similaire aux États-Unis.

« Je suis très heureux et heureux que nous puissions être à Ottawa et ouvrir cette nouvelle fondation parce que je sais que c’est quelque chose dont il serait très, très heureux », a déclaré Morrison. « [We’re working with] des personnes extraordinaires, qui offrent des opportunités et des idées pour traiter la dépendance qui vont au-delà de tout [Matthew] a pu trouver n’importe où pour l’aider. Même si, vous savez, il avait beaucoup d’argent à consacrer à ce problème, il n’existait pas le genre de traitement qui allait le résoudre pour lui ou l’aider à le résoudre pour de bon. »

Entretien avec Keith Morrison réalisé par Matthew Murphy.