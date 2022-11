Keith Lemon rend un hommage émouvant à Celebrity Juice alors qu’il filme les derniers épisodes après 14 ans

KEITH Lemon a rendu un hommage émouvant à Celebrity Juice avant la diffusion de la série finale.

Keith, dont le vrai nom est Leigh Francis, a écrit l’hommage avant de filmer ses derniers épisodes.

TVI

Celebrity Juice touche à sa fin après 14 ans[/caption] TVI

Les capitaines de l’équipe d’origine Holly Willoughby et Fearne Cotton reviendront pour les derniers épisodes, a confirmé ITV[/caption]

S’adressant à Twitter, l’homme de 49 ans a déclaré: “Après 14 ans, 26 séries, 308 épisodes demain, nous filmons les 2 derniers.”

Il a ajouté: “Nous sortons avec un bang…. bien rangé!”

Dans une déclaration publiée par ITV, Keith a également déclaré : « Je l’ai déjà dit, mais ça a été la meilleure fête de tous les temps.

« Mais comme toujours, il arrive un moment où la fête doit se terminer. Ce sont les meilleurs temps et nous allons sortir en beauté !”





Les capitaines de l’équipe d’origine Holly Willoughby et Fearne Cotton reviendront pour les derniers épisodes, a confirmé ITV.

Ils apparaîtront aux côtés des capitaines actuels Emily Atack et Laura Whitmore.

Le panel imprévisible et hilarant, qui a débuté en 2008, verra une foule de visages familiers revenir, pour jouer à certains des jeux les plus populaires des séries passées.

Maya Jama, Big Narstie, Chris Ramsey, Will Mellor, Johnny Vegas et Joey Essex feront tous une apparition.

En savoir plus sur Celebrity Juice RETOUR DES CÉLÉBRITÉS Dans le dernier épisode de Celebrity Juice, alors que Holly et Fearne reviennent périmé Keith Lemon révèle la vérité brutale derrière la suppression de Celebrity Juice par ITV

L’émission spéciale d’une heure sera diffusée le jeudi 8 décembre à 22h sur ITV2.

Après le dernier studio de l’histoire, Celebrity Juice: The Last Hurrah, un épisode de compilation de 60 minutes qui reviendra sur certains des plus grands moments des 14 dernières années.

Il présentera des contributions d’un éventail de célébrités qui ont participé à l’ensemble du programme.

ITV a confirmé qu’il sera diffusé le jeudi 15 décembre à 22h sur ITV2 et ITVX.

TVI

ITV a confirmé que deux émissions spéciales seront diffusées le mois prochain[/caption] ITV2