Keith Jefferson, acteur des 8 haineux et de Django Sin Cadenas, décède à 53 ans – The USA Print | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Le monde du cinéma est en deuil après le décès de l’acteur Keith Jefferson, connu pour ses rôles dans des films emblématiques réalisés par Quentin Tarantino, comme Django Unchained – 87%, les 8 plus détestés – 75% et Il était une fois à… Hollywood – 94%. Jefferson est décédé ce jeudi à l’âge de 53 ans des suites d’un cancer, comme l’a confirmé son représentant et a été confirmé par Le journaliste hollywoodien.

Jefferson est né le 7 avril 1970 à Houston et était un acteur polyvalent qui a obtenu un baccalauréat ès arts en théâtre musical de l’US International à San Diego et une maîtrise en théâtre de l’Université de l’Arizona. Il a débuté sa carrière sur grand écran avec Les garçons sur le côté en 1995. Tout au long de sa carrière, il a partagé des scènes avec de grandes figures de l’industrie telles que Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Samuel L. Jackson.

Il ne s’est pas seulement démarqué au cinéma ; Au théâtre, Jefferson a brillé dans des productions régionales et des tournées de pièces telles que « Big River », « Othello », « Superior Donuts » et « Piano Lesson ». De plus, son talent ne se limitait pas au jeu d’acteur, puisqu’il travaillait également en tant que producteur, artiste voix off et coach d’acteur.

Jamie Foxxl’un des acteurs les plus emblématiques avec qui Jefferson partageait la scène et une profonde amitié depuis ses années universitaires à San Diego, a exprimé sa douleur sur les réseaux sociaux :

Keith, tu n’as été qu’une grâce absolue, toute ta vie ton cœur a été pur, ton amour incommensurable. Vous nous manquerez tous beaucoup. Il faudra beaucoup de temps pour guérir cette blessure. Au revoir mon ami. Je t’aime.

Il y a quelques mois à peine, en août, l’acteur révélait sur Instagram qu’on lui avait diagnostiqué un cancer :

(citation) De temps en temps, Dieu vous lancera un défi et vous laissera le résoudre. Lorsque j’ai reçu mon premier diagnostic de cancer, j’ai dû m’arrêter, faire une pause et je ne voulais partager cela avec personne. Ni ma famille ni ma famille élargie. Aujourd’hui, je suis enfin dans un lieu de partage car ma foi se renforce. J’ai une famille aimante et les meilleurs amis du monde entier. Tu sais qui tu es. De ma mère à J Foxx et à tout le monde entre les deux. Je t’aime de tout mon coeur. Nous sommes faits du même tissu et ce tissu est la condition humaine. Rappelez-vous… « la foi est la dernière chose que vous pouvez perdre. » je ne vais pas perdre ça