Keith Hernandez: Shohei Ohtani ne pouvait pas porter le n ° 17 aux Mets

Shohei Ohtani est sans doute le meilleur joueur de baseball de la planète, et les Mets de New York ont ​​dépensé de l’argent comme les affaires de personne ces derniers temps, ce qui signifie que la signature prochaine d’un agent libre avec les Metropolitans ne peut être exclue.

Cependant, nous avons apparemment peut exclure qu’Ohtani garde le n ° 17 s’il signait avec les Mets.

Lors du match de mercredi soir de l’équipe contre les Milwaukee Brewers, le commentateur de couleur SNY et ancien joueur de premier but vedette des Mets, Keith Hernandez, s’est vu demander s’il laisserait Ohtani porter le n ° 17 – qui a été officiellement retiré pour Hernandez en 2022 – ce qu’il a laissé entendre serait un non, en disant « ne demande pas ».

Bien sûr, si Ohtani signe réellement avec les Mets, peut-être que Hernandez devient plus ouvert à discuter de la question, cependant, il a fait attendre 33 ans que son numéro soit retiré par New York.

Hernandez a remporté un MVP, un titre au bâton, a été cinq fois All-Star et a remporté 11 gants d’or au cours de sa carrière de 17 ans dans la MLB. Il a passé la majorité de sa carrière avec les Cardinals de St. Louis avant un échange de mi-saison à New York en 1983, où Hernandez est resté jusqu’en 1989. Hernandez était un frappeur de carrière .297 à son époque avec les Mets, qui a été mis en évidence en remportant le 1986 Épreuves mondiales.

Pendant ce temps, Ohtani est sans doute au milieu de la meilleure saison de sa carrière de six ans dans la MLB. La superstar bidirectionnelle a participé au match du vendredi soir des Angels de Los Angeles contre les Diamondbacks de l’Arizona après avoir totalisé 29 circuits, 66 points produits et cinq triples, le meilleur de la ligue, tout en bénéficiant d’une ligne de frappe de .309/.392/.666 et en glissant 11 sacs. .

En tant que lanceur, Ohtani possède une MPM de 3,02, un WHIP de 1,04 et 127 retraits au bâton en 95,1 manches (16 départs).

