Keith et Becky Habersberger de Try Guys étonnent les fans avec un bébé surprise

Les fans de Try Guys sont déconcertés après que le membre fondateur Keith Habersberger et la femme de Try Becky Habersberger aient apparemment lancé un bébé entier.

Le couple j’ai laissé tomber la même photo sur Instagram dimanche des deux debout ensemble, un bébé bercé dans les bras de Keith. À la manière d’un véritable lancement difficile, leurs légendes – « Baby baby ❤️ » et « Hey baby ❤️ » – étaient claires et concises, mais en quelque sorte aussi énigmatiques.

« Monsieur, vous ne pouvez pas laisser tomber ça et vous attendre à ce que je ne crie pas ??? Est-ce que ce bébé est à toi ??? A qui est ce bébé?? J’ai besoin de contexte, tu me stresses », a commenté un utilisateur sur le message de Keith.

« LE NOUVEAU TRYBABY JUSTE TOMBE ?!?!?! » a commenté un autre.

« Attends, c’est qui le bébé ? Est-ce que vous nous avez Kylie Jenner ? », a écrit un utilisateur sur le post de Becky. « Ou est-ce juste une photo amusante avec le bébé de quelqu’un ? Mdr. »

La surprise a rapidement fait le tour d’Internet. Les Habersberger n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans le langage Internet, un lancement difficile est une annonce explicite sur les réseaux sociaux d’une nouvelle personnelle, généralement une relation amoureuse, après avoir gardé le silence à ce sujet pendant une période de temps significative. C’est l’inverse du « lancement en douceur », où quelqu’un laisse des indices subtils en ligne pour susciter la curiosité et susciter l’anticipation de ses abonnés.

Alors que des milliers de personnes ont exprimé leur étonnement face à la nouvelle, certains commentateurs ont affirmé qu’ils soupçonnaient depuis le début une grossesse. Au cours des derniers mois, plusieurs fils de discussion Reddit ont également spéculation partagée sur une potentielle grossesse Habersberger, attirant l’attention sur des comportements suspects ou des angles de caméra dans le contenu récent de Try Guys.

« Son ventre est commodément couvert à chaque shot et Rachel lui a donné une boisson séparée, de couleur légèrement différente, pendant que les autres buvaient du whisky sour », a déclaré un rédacteur de Reddit. a écrit dans un fil. « Il y a eu des spéculations depuis un moment puisque nous n’avons pas vu de photos d’elle en entier depuis des mois, mais j’en suis officiellement convaincu ! Je parierais de l’argent qu’ils auront un bébé d’ici septembre.

Mais les fans s’encourageaient généralement à se taire pour tenter de respecter la vie privée du couple.

« Je pense que vous venez d’un bon endroit, mais il n’est pas approprié de spéculer sur l’état de grossesse des gens ou sur leur corps en général », a déclaré un commentateur. a écrit dans un autre fil de discussion Reddit. « Becky elle-même a expliqué à plusieurs reprises à quel point de telles spéculations lui étaient blessantes et inappropriées. »

Pendant des années, Becky Habersberger a exprimé ouvertement en ligne sa préférence pour que les gens ne fassent pas de commentaires spéculatifs sur l’état de grossesse d’étrangers.

Maintenant que les spéculations sont dissipées, les fans sont impatients de célébrer le dernier ajout à la famille.

« Keith et Becky ayant un bébé en 2023, c’était à 100 % dans ma carte de bingo, et je suis tellement heureuse pour eux ! » » a écrit une affiche X. « Tellement heureuse qu’elle ait eu la grossesse qu’elle voulait, de ne pas partager et que les gens respectent sa vie privée jusqu’à ce qu’ils soient prêts à présenter le bébé au monde 💜 »