Keith Earls honoré alors que la 100e sélection tant attendue de l’Irlande approche contre l’Angleterre | Actualités du rugby à XV

Keith Earls est sur le point de devenir le neuvième centurion d’Irlande

Keith Earls admet que ce sera un mélange de soulagement et de fierté d’atteindre les 100 sélections irlandaises après avoir craint que des problèmes de blessures ne le fassent tomber en deçà du cap.

L’ailier du Munster Earls est sur le point de devenir le neuvième Irlandais à réaliser un siècle de tests avant le match de préparation de la Coupe du monde de samedi contre l’Angleterre à Dublin.

Le joueur de 35 ans a passé plus d’un an sans apparition internationale en raison de problèmes de forme physique avant d’être rappelé par l’entraîneur-chef Andy Farrell pour la victoire 33-17 contre l’Italie le 5 août.

« J’essaie de ne pas y penser, mais en parlant à Andy si cela se produit, il me dit: » ce n’est pas juste un autre plafond, vous ne pouvez pas avoir une semaine normale car ce n’est pas une semaine normale « », a déclaré Earls .

« Ce serait un immense honneur mais aussi juste un peu de soulagement parce que j’étais bloqué sur 98.

« Je suppose qu’au cours des deux dernières années, je pensais sincèrement que chaque fois que j’entrais sur le terrain, cela pourrait être la dernière fois.

« Je serais extrêmement fier et privilégié de rejoindre un groupe unique. »

Earls a fait son retour international contre l’Italie plus tôt ce mois-ci

Earls devrait évoluer aux côtés des grands irlandais Brian O’Driscoll, Ronan O’Gara, Rory Best, Paul O’Connell et John Hayes pour atteindre trois chiffres, en plus des coéquipiers actuels Cian Healy, Johnny Sexton et Conor Murray.

Il a participé à deux des trois tests de son pays lors de la tournée victorieuse de l’été dernier en Nouvelle-Zélande, mais a ensuite été mis à l’écart pour les victoires d’automne contre l’Afrique du Sud, les Fidji et l’Australie et le succès du Grand Chelem des Six Nations cette année.

Earls pense qu’il a connu la meilleure pré-saison de sa carrière alors qu’il tente de s’assurer une place à sa quatrième Coupe du monde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu des moments au cours des 12 derniers mois où il pensait que ses jours en Irlande étaient peut-être terminés, il a répondu: « Ouais, surtout avec le talent qui se présente et la façon dont certains gars jouent et mon historique de blessures l’année dernière.

« Mais j’ai juste gardé la tête baissée et je suis reconnaissant. J’ai une excellente relation avec Andy et une grande confiance avec Andy et nous serons toujours honnêtes les uns avec les autres.

« J’ai vraiment eu ma meilleure pré-saison cette année en tant que joueur de rugby professionnel.

« Nous avons tout mis en place entre tous les entraînements, les physios, les entraîneurs, donc ça a été vraiment agréable.

« Je suppose qu’il y a aussi ce peu de pression parce que vous voulez les rembourser [the coaches] aussi, mais Andy veut juste nous permettre d’être nous-mêmes et de ne pas trop faire exploser les choses ou d’essayer quelque chose de spécial.

« C’est juste être vous-même et si vous êtes spécial, vous êtes spécial, mais cela vous donne une grande confiance, surtout en tant qu’ancien ailier. »