Keith Earls capitaine de l’Irlande alors qu’Andy Farrell nomme l’équipe pour affronter les Maori All Blacks | Actualités du rugby à XV

Leicester Fainga’anuku de Nouvelle-Zélande, au centre, est abordé par l’Irlandais Peter O’Mahony et Keith Earls (à droite)

Keith Earls sera le capitaine de l’Irlande alors qu’ils cherchent à égaliser la série contre les Maoris All Blacks à Wellington mardi soir.

Cela vient après qu’Andy Farrell ait nommé son équipe pour la deuxième rencontre après que l’Irlande ait été battue 32-17 lors du match d’ouverture.

Parmi les changements, Stuart McCloskey entre au milieu de terrain pour accompagner le skipper Earls, tandis que Michael Lowry entre à l’arrière.

Craig Casey et Ciaran Frawley restent impassibles au poste de demi-arrière, et Jimmy O’Brien passe sur l’aile gauche pour jouer en face de Jordan Larmour sur la droite.

Faits saillants de la victoire 32-17 des Maoris All Blacks contre l'Irlande à Hamilton.

Joe McCarthy et Kieran Treadwell jouent au verrou dans une première rangée également composée de Jeremy Loughman, Niall Scannell et Tom O’Toole, tandis que Cian Prendergast reste à 6, Nick Timoney à 7 et Gavin Coombes à 8 dans une rangée arrière inchangée.

Rob Herring, Ed Byrne, Finlay Bealham, Ryan Baird, Jack Conan, Conor Murray, Joey Carbery et Mack Hansen sont inclus dans les remplaçants.

Les Maoris ont également apporté des changements à l’équipe qui a gagné la dernière fois, avec Max Hicks, Josh Moorby et Caleb Delany faisant tous leurs débuts pour suivre les neuf débutants du concours d’ouverture.

“Nous nous attendons à ce que l’Irlande revienne en force mardi, nous avons beaucoup appris de ce premier match à Hamilton et je suis sûr qu’ils l’ont fait aussi”, a déclaré l’entraîneur-chef des Māori All Blacks Clayton McMillan sur le site officiel de l’équipe.

Nouvelles de l’équipe :

Irlande: 15. Michael Lowry, 14. Jordan Larmour, 13. Keith Earls, 12. Stuart McCloskey, 11. Jimmy O’Brien, 10. Ciaran Frawley, 9. Craig Casey, 1. Jeremy Loughman, 2. Niall Scannell, 3. Tom O’Toole, 4. Joe McCarthy, 5. Kieran Treadwell, 6. Cian Prendergast, 7. Nick Timoney, 8. Gavin Coombes.

Remplaçants: 16. Rob Herring, 17. Ed Byrne, 18. Finlay Bealham, 19. Ryan Baird, 20. Jack Conan, 21. Conor Murray, 22. Joey Carbery, 23. Mack Hansen.

Regardez l’Irlande affronter les Maori All Blacks depuis le Sky Stadium de Wellington en direct sur Sky Sports Action à 8 heures du matin le mardi 12 juillet.