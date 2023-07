Keith Duffy de Boyzone rend hommage après la mort du frère de Ronan Keating, Ciaran, dans un accident de voiture | Actualités Ents & Arts

La star de Boyzone, Keith Duffy, a rendu hommage au défunt frère de Ronan Keating.

Ciaran Keating, qui avait la cinquantaine, est décédé dans un accident de voiture dans le comté de Mayodans l’ouest de l’Irlande, le week-end.

Il est entendu que sa femme a été blessée dans la collision, qui se serait produite alors qu’ils voyageaient pour regarder leur fils Ruairí jouer au football pour son club, Cork City.

Ronan Keating, qui présente désormais The One Show, a « tout lâché » pour subvenir aux besoins de sa famille, selon une source citée par le journal The Sun.

Après que la mort de Ciaran Keating ait été confirmée par Cork City sur les réseaux sociaux, Duffy a partagé un hommage accompagné d’une image d’une bougie sur Instagram, affirmant qu’il ne pouvait pas « comprendre la perte » ni la dévastation que ressentaient son ancien camarade de groupe et la famille.

« Toute ma famille prie et pense à notre famille Keating en ce moment », a écrit Duffy, ajoutant que Ciaran avait « tourné avec nous » et était un « grand guide de notre voyage au début ».

Il a poursuivi: « Vous nous avez aidés et soutenus, de jeunes enfants innocents. Prenez votre place au paradis mon pote avec votre Mam Marie. »

Marie Keating a reçu un diagnostic de cancer du sein en 1996 et est décédée moins de 18 mois plus tard en février 1998 à l’âge de 51 ans.

Sa famille – dont Ronan, Ciaran, sa fille Linda et deux autres fils, Gerard et Gary – a créé la Fondation Marie Keating en sa mémoire.

Une source citée par The Sun a déclaré que Ronan, 46 ans, avait été « dévasté » par la nouvelle de la mort de son frère.

« C’est l’appel téléphonique que personne ne veut recevoir à propos de ses proches », a déclaré la source au journal. « Ronan a tout lâché dès qu’il a entendu la nouvelle dévastatrice.

« Il essaie de rester fort pour le bien de la famille et fait tout ce qu’il peut pour soutenir sa belle-sœur et ses neveux. »

Dans leur hommage, Cork City a déclaré: « Nous adressons nos plus sincères condoléances à Ruairí et à toute la famille Keating en cette période exceptionnellement difficile.

« Nous demandons que la vie privée de la famille soit respectée. Les arrangements funéraires seront confirmés en temps voulu.

« Qu’il repose en paix. »

L’accident impliquant deux véhicules s’est produit à Ballymiles, près de Swinford, vers 15 h 35 samedi.

Le conducteur du deuxième véhicule a été emmené à l’hôpital universitaire de Mayo pour y être soigné pour des blessures graves, a déclaré un porte-parole de la Garda.

Un homme et une femme, tous deux passagers de chaque voiture, reçoivent également des soins. Cependant, leurs blessures ne sont pas considérées comme mettant leur vie en danger.

Les enquêteurs médico-légaux de la Garda ont examiné la scène et les véhicules impliqués.