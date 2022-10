Keith Bennett, victime du meurtre d’un frère de Maures, fustige un détective amateur qui “affirme à tort qu’il a trouvé une tombe dans les landes”

LE frère de la victime du meurtre de Moors, Keith Bennett, a fustigé le détective amateur qui a déclenché la fouille massive.

Les flics avaient commencé à fouiller une zone de Saddleworth la semaine dernière après qu’un auteur se soit manifesté en affirmant avoir trouvé un crâne.

Alan Bennett, le frère de Moors Murders victime, Keith a fustigé le détective amateur qui a déclenché une fouille massive Crédit : HOMMES

Keith Bennett a été assassiné en 1968 Crédit : PA : Association de la presse

Un officier médico-légal dans une zone fouillée sur Saddleworth Moor dans la chasse aux restes du corps de Keith Bennett Crédit : Getty

Russell Edwards a déclaré aux policiers qu’il avait découvert un fragment de crâne et une mâchoire supérieure avec des dents, déclenchant une recherche d’une semaine.

On espérait que cette énorme percée pourrait enfin résoudre l’énigme qui tourmente la police et sa famille depuis près de 60 ans.

Mais la police a annulé sa recherche du petit Keith vendredi après n’avoir trouvé aucune preuve de restes humains.

Et le frère de Keith, Alan Bennett, 66 ans, a maintenant déclaré qu’il avait été laissé avec un “sentiment de colère et de douleur”.

Dans un long post sur les réseaux sociaux, il a écrit : “Je me retrouve avec un sentiment de mépris total pour lui et ses actions et je sais que le reste de la famille de Keith ressent la même chose, avec de la colère et de la douleur.”

Il a ajouté: “S’excusera-t-il pour l’angoisse, la colère, la douleur et la détresse causées par ses actions publicitaires irréfléchies?”

Dans le message en colère, M. Bennett a déclaré: “Pourquoi ne resterait-il qu’un fragment d’os de la mâchoire de Keith, compte tenu de l’état des autres victimes retrouvées?”

Il a poursuivi : « A-t-il toujours une équipe de tournage et un photographe avec lui ? Ou était-ce juste par pur hasard et coïncidence qu’ils étaient avec lui lors de sa supposée trouvaille ?

“Ce qui lui fait penser qu’une équipe d’archéologues légistes professionnels hautement qualifiés, d’agents de scène de crime, d’un botaniste, d’un expert en traits du visage, de techniciens de laboratoire, d’une autre équipe d’officiers marchant dans la lande devant et derrière sa supposée découverte fouillant le sol , les agents de drones et le professionnalisme et le soin nécessaires pour mener une recherche approfondie n’ont pas pu trouver ce qu’il est censé avoir trouvé ? »

Tragiquement, la mère de Keith, Winnie, est allée dans la tombe sans jamais pouvoir enterrer son fils.

Ian Brady et Myra Hindley ont enlevé Keith le 16 juin 1964, alors qu’il se dirigeait vers la maison de sa grand-mère.

Il a été étranglé et enterré à Saddleworth Moor par le duo dépravé mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Un porte-parole de M. Edwards a déclaré qu’il “comprenait totalement” la frustration et l’angoisse de M. Bennett, rapporte The Mirror.

Il a ajouté: «Cependant, il reste convaincu qu’il a trouvé le véritable emplacement de la tombe et commande une analyse scientifique plus approfondie de ses preuves.

“Jusqu’à ce qu’il ait terminé ses recherches en cours, il pense qu’il ne serait pas productif de continuer à débattre des problèmes en public.”

Edwards a déclaré à la police que le crâne appartiendrait à un enfant âgé d’environ 12 ans avec une mâchoire supérieure d’enfant avec un ensemble complet de dents.

Les détectives se concentraient également sur un échantillon de matériel supposé être des vêtements enterrés à 3 pieds sous les restes.

Comment un couple pervers a horrifié la nation avec les meurtres de Maures Le 12 juillet 1963, Brady a dit à Hindley qu’il voulait “commettre son meurtre parfait”. Le duo tordu s’est alors lancé dans un horrible règne de terreur qui a vu cinq enfants massacrés. Hindley attirait souvent les enfants avant de les conduire à Saddleworth Moor ou à la maison du couple. Brady les tuait alors souvent en les égorgeant ou en les étranglant. Quatre des cinq victimes ont été agressées sexuellement et assassinées. Ils ont également été battus, maltraités et bâillonnés et obligés de poser pour des photos. Les cinq victimes étaient : Pauline Reade, 16 ans

John Kilbride, 12 ans

Keith Bennett, 12 ans

Lesley Ann Downey, 10 ans

Edouard Evans, 17 ans Le règne de la terreur a pris fin en 1965 lorsque Brady a invité le beau-frère et ami de Hindley, David Smith, chez eux. Le monstre a ensuite assassiné Edward Evans – le frappant quatorze fois avec une hachette avant de terminer le travail en l’étranglant – sous le regard horrifié de Smith. Sous prétexte de les aider à cacher le corps, Smith est parti et a téléphoné à la police le lendemain matin et les a dirigés vers l’adresse de Brady. Le 7 octobre 1965, le surintendant Bob Talbot de la police du Cheshire est arrivé à la porte arrière du 16 Wardle Brook Avenue et a arrêté le tueur après avoir découvert le corps d’Edward. Au cours des semaines suivantes, les agents ont découvert davantage de preuves reliant le couple à des disparitions non résolues. Une vaste opération de recherche impliquant 150 agents a été lancée et le 16 octobre, ils ont trouvé un os de bras dépassant du sol appartenant à Lesley Ann. Ils ont découvert le corps mal décomposé de Kilbride cinq jours plus tard. Le 30 juin 1987, le corps de Pauline Reade a été retrouvé enterré à 3 pieds sous terre après que Brady ait finalement admis son meurtre.

L’auteur a expliqué à la police qu’il avait récupéré un noyau de fruit, des vêtements, des cheveux et “ce qu’il a décrit comme des tissus corporels en décomposition”.

Après avoir visionné une photographie et les échantillons fournis, la zone a été sécurisée par des détectives afin qu’une fouille archéologique médico-légale puisse être effectuée.

Elle a ajouté: “Les fouilles et l’examen sur le site sont terminés et, pour réitérer, nous n’avons trouvé aucune preuve qu’il s’agit du lieu de sépulture de Keith Bennett.”

DCI Cheryl Hughes a déclaré que la recherche de Keith “ne sera pas fermée tant que nous n’aurons pas trouvé les réponses que sa famille mérite depuis tant d’années”.

Keith a été attiré dans une camionnette par Hindley, qui l’a conduit à une aire de repos sur le Moor.

Brady l’a ensuite emmené pour l’agresser sexuellement et l’assassiner pendant que Hindley surveillait.

La famille de Keith s’est battue depuis pour récupérer la dépouille du petit garçon.

Après avoir été transféré de la prison à l’hôpital à sécurité maximale d’Ashworth en novembre 1985, Brady a avoué le meurtre de Keith lors d’une interview.

Une recherche a été effectuée dans les landes un an plus tard, Hindley rejoignant les officiers en 1986 et Brady en 1987.

Mais le corps de Keith n’a jamais été retrouvé et c’est devenu un secret macabre que Brady a emporté dans la tombe.