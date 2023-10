Keisei Tominaga a été heurté par un défenseur de Doane et a glissé lors d’une contre-attaque rapide, se tordant la cheville gauche. Le jeu s’est déroulé dans l’autre sens et le gardien de pré-saison All-Big Ten est resté du côté opposé de la ligne du demi-terrain.

Il a finalement boité et a été aidé jusqu’au vestiaire et n’est pas retourné au sol. Il a joué huit minutes et a marqué 2 points.