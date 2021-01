Parfois c’est dangereux d’être une célébrité, il suffit de demander Keira Knightley.

Dans une interview avec le nouveau podcast culturel de Chanel Chanel se connecte, qui a été créée cette semaine, le pirates des Caraïbes La star a décrit un incident passé lorsque des paparazzi ont dangereusement tenté de prendre des photos d’elle en forçant un accident de voiture.

« C’est brutal pour les jeunes femmes de cette industrie », a déclaré la nominée aux Oscars. « Être suivi 24h / 24 et 7j / 7 par des meutes de jusqu’à 30 hommes avec leurs lentilles, à travers mes fenêtres et être traité de pute à chaque fois que je quittais la maison pour provoquer une réaction parce que les photos valaient plus si je pleurais. Ou être forcés de quitter la route, parce qu’ils ont soudainement découvert que, il y avait beaucoup d’argent à gagner dans les accidents de voiture. Donc, vous auriez des gars avec des caméras qui essaient de forcer votre voiture à quitter la route. «

Rétrospective des premières années de sa carrière, Keira, 35 ans, qui partage deux enfants avec son mari James Righton– a dit que le temps de sa vie était « brutal » et qu’elle est « incroyablement fière » d’y avoir survécu.