Les cinéphiles peuvent oublier toutes les scènes plus coquines impliquant Keira Knightley – à moins qu’une réalisatrice ne donne les coups.

La star de Love Actually and Bend It Like Beckham dit que l’idée de jouer des histoires torrides la remplit maintenant de terreur.

Keira dit que les scènes de sexe avec des réalisateurs masculins la rendent «très mal à l’aise» – et qu’elle ne se voit pas en faire une autre.

Ils sont devenus si insupportables qu’elle a maintenant souvent une clause « pas de nudité » inscrite dans ses contrats.

S'exprimant sur le podcast Chanel Connects, la maman de deux enfants a expliqué pourquoi elle dit maintenant non lorsque le sujet revient dans les négociations.







Keira a déclaré: « C’est en partie la vanité et c’est aussi le regard masculin. Je n’ai pas d’interdiction absolue, mais je fais un peu avec les hommes.

«Je ne veux pas que ce soit ces horribles scènes de sexe où vous êtes tous graissés et tout le monde grogne.

« Je ne suis tout simplement pas intéressé à faire ça. »

L’actrice de 35 ans n’a pas totalement exclu de se déshabiller à nouveau, mais il faudrait que ce soit tout à fait raison.

Elle a suggéré qu’une telle scène devrait faire partie d’une histoire sur la maternité – et qu’une femme devrait être responsable.







Elle a ajouté: «Si je faisais une histoire sur ce voyage de maternité et d’exception corporelle, je me sens désolée, mais cela devrait être avec une cinéaste.

«En disant cela, il y a des moments où je me dis: ‘Ouais, je vois complètement où ce sexe serait vraiment bon dans ce film et vous avez simplement besoin de quelqu’un pour avoir l’air sexy’.

« Donc tu peux utiliser quelqu’un d’autre, parce que je suis trop vaniteux et que le corps a eu deux enfants maintenant et je préfère simplement ne pas me tenir devant un groupe d’hommes nus. »







La semaine dernière, elle a raconté au podcast ses expériences amères avec les paparazzis.

«C’est brutal pour les jeunes femmes de ce secteur», a-t-elle déclaré.

« Etre suivi 24h / 24 et 7j / 7 par des groupes de jusqu’à 30 hommes avec leurs lentilles, à travers mes fenêtres et être traité de pute à chaque fois que je quittais la maison pour provoquer une réaction parce que les photos valaient plus si je pleurais. »