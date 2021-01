Lors d’une apparition sur le podcast Chanel Connects, l’actrice a déclaré: « C’est en partie la vanité et c’est aussi le regard masculin » pour expliquer pourquoi elle ne veut pas tourner de telles scènes sous la direction d’un homme.

Knightley a parlé à la réalisatrice de « The Farewell » Lulu Wang et à la scénariste-productrice Diane Solway de la décision de Knightley d’ajouter une clause de non-nudité à son contrat depuis qu’elle est devenue mère.

«Si je faisais une histoire sur ce voyage de maternité et d’acceptation corporelle, je me sens, je suis désolée, mais cela devrait être avec une cinéaste», dit-elle.

La star de « Mauvais comportement » a ajouté « Je ne veux pas que ce soit ces horribles scènes de sexe où vous êtes tous graissés et tout le monde grogne. Je ne suis pas intéressé à faire ça. »

« En disant cela, il y a des moments où je me dis: » Ouais, je vois complètement où ce sexe serait vraiment bon dans ce film et vous avez simplement besoin de quelqu’un pour avoir l’air sexy « , a déclaré Knightley. « Donc tu peux utiliser quelqu’un d’autre parce que je suis trop vaniteux et que le corps a eu deux enfants maintenant et je préfère simplement ne pas me tenir devant un groupe d’hommes nus. »

Knightley a accueilli sa fille Edie en 2015 et sa fille Delilah en 2019 avec son mari, le musicien James Righton.