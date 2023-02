Keira Kagan a probablement été assassinée par son père, selon un rapport

Une fillette de quatre ans de l’Ontario qui a été retrouvée morte au pied d’une falaise avec son père a probablement été tuée dans un meurtre-suicide qui aurait pu être évité, selon un nouveau rapport.

Keira Kagan a été retrouvée morte en février 2020 avec son père, Robin Brown, dans la zone de conservation de Rattlesnake Point à Milton, en Ontario.

Un rapport du Comité d’examen des décès dus à la violence domestique, obtenu par CTV News Toronto, montre que malgré des avertissements répétés, des facteurs de risque et de multiples audiences judiciaires, le système n’a pas réussi à protéger Keira.

“Cela a été un cauchemar”, a déclaré jeudi la mère de Keira, Jennifer Kagan. “Trois ans ont passé, mais pour moi, c’est comme si c’était hier.”

Le rapport a été obtenu par CTV News Toronto le même jour, le Dr Dirk Huyer, coroner en chef de l’Ontario, a annoncé qu’une enquête serait menée sur la mort de Keira. Selon Huyer, l’enquête examinera les circonstances entourant le décès et un jury fera des recommandations visant à prévenir d’autres décès.

Le rapport, compilé par un groupe d’experts en violence familiale, a révélé que la mort de Keira “peut avoir été une rétribution de la part du père contre la mère pour avoir mis fin à la relation”.

Brown et Kagan étaient séparés depuis quatre ans au moment de la mort de Keira. Après le divorce, il y a eu un « contentieux étendu » devant le tribunal de la famille.

Selon le rapport, Kagan avait averti à plusieurs reprises le tribunal du comportement de Brown, soulevant «de graves problèmes concernant la santé mentale de Brown et sa conduite inappropriée».

Des documents judiciaires, précédemment fournis par Kagan, montrent une bataille de garde litigieuse et longue qui était devant les tribunaux au moment des décès. Kagan avait présenté une requête urgente le 28 janvier 2020, demandant une ordonnance du tribunal pour suspendre la garde conjointe de Keira par Brown, ou ne lui donner qu’un accès surveillé.

« Le juge a signalé une réduction potentielle du temps parental du père et la Société d’aide à l’enfance a fait part de ses préoccupations à la mère », indique le rapport.

Quelques jours avant qu’un juge ne rende une décision sur la réduction du temps parental de Brown, les décès sont survenus.

« La travailleuse de la société d’aide à l’enfance envisageait une demande de protection, mais devait d’abord parler à son gestionnaire », indique le rapport. “Cependant, la mère devait encore libérer sa fille pour une visite le week-end du 7 février, dans le cadre de l’ordonnance du tribunal en vigueur. Sa fille est décédée le 9 février.

Selon le rapport, Brown a emmené sa fille sur une falaise dans la zone de conservation qui se trouve hors du sentier principal qui est “difficile d’accès”.

“C’est clairement un endroit précaire pour emmener un enfant de quatre ans”, indique le rapport.

Brown et Keira ont été retrouvés morts au pied de la falaise de 100 pieds par des équipes d’urgence qui ont lancé une recherche approfondie des deux après que Brown ait cessé de répondre aux appels et aux SMS.

Après avoir jugé la cause des décès non concluante, le Bureau du coroner a demandé au groupe d’experts d’enquêter en leur nom.

Le rapport a révélé qu’il y avait au moins 22 facteurs de risque d’homicide par un partenaire intime avant les décès. Selon le rapport, pour qu’un décès soit considéré comme “prévisible et évitable”, sept facteurs de risque ou plus doivent être présents.

Selon le rapport, certains des facteurs de risque de Brown comprenaient des antécédents de violence domestique avec d’anciens partenaires, des attitudes misogynes, le contrôle des activités quotidiennes de la mère, des prises d’otages ou des séquestrations antérieures, l’étouffement de la mère dans le passé et des violences antérieures envers les animaux domestiques.

«Le père était également confronté à d’autres facteurs de stress, tels que la faillite de sa société d’ingénierie et ses employés seniors à la recherche d’emplois ailleurs. Il avait été découvert qu’il avait menti sur ses diplômes universitaires et des inquiétudes avaient été exprimées quant à sa capacité à entreprendre les projets qu’il avait acceptés.

Pour Kagan, les conclusions de ce rapport ne sont pas une surprise. Elle dit qu’elle n’a jamais douté que sa fille ait été victime d’un meurtre-suicide.

“Nous aurions espéré que cela aurait pu être décidé il y a trois ans”, a-t-elle déclaré.

“Ma fille était ma meilleure amie et l’opportunité de la voir grandir m’a été enlevée”, a déclaré Kagan. “Cela dit, nous devons aller de l’avant et continuer à aider d’autres victimes et enfants.”

Les experts qui ont rédigé le rapport ont proposé un certain nombre de recommandations pour aider à protéger les enfants comme Keira à l’avenir.

«Le thème principal des recommandations est la nécessité d’une formation améliorée et de changements dans les politiques et les pratiques pour les sociétés d’aide à l’enfance, les juges, les avocats et les professionnels de la santé mentale lors des évaluations parentales (garde)», indique le rapport.

“Cette formation est nécessaire pour bien comprendre toutes les formes de violence familiale, y compris le contrôle coercitif et l’abus de litige par rapport à l’étiquette de conflit, ainsi que pour comprendre l’implication de la violence familiale pour les plans parentaux qui favorisent la sécurité de l’enfant et de la mère.”