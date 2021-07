Keir Starmer va expulser 1 000 membres d’extrême gauche du parti travailliste dans le but d’éliminer les groupes «toxiques» fidèles à Corbyn

SIR Keir Starmer prévoit d’expulser 1 000 membres d’extrême gauche du Labour.

Il a l’intention d’éliminer les groupes « vénéneux » fidèles à Jeremy Corbyn, selon des sources.

Sir Keir Starmer dirige le parti travailliste depuis avril 2020 Crédit : PA

Il a décrit Jeremy Corbyn comme « un ami ainsi qu’un collègue » Crédit : PA

L’homme politique – qui dirige le parti travailliste depuis avril 2020 – vise ouvertement les membres fidèles à son prédécesseur.

Sir Keir est sous pression pour s’attaquer – et purger – quatre groupes toxiques en particulier.

Il s’agit notamment de Labour Against the Witchhunt, qui proteste contre « les attaques contre la liberté d’expression et la démocratie au sein du Parti travailliste ».

Il affirme également que la fureur actuelle des allégations antisémites a été motivée par des considérations politiques.

En juin, Labour Against the Witchhunt a conseillé à ses abonnés sur sa page Facebook que « les membres du Parti travailliste devraient simplement dire non à la formation antisémite par le mouvement ouvrier juif ».

Il a affirmé qu’« il ne s’agira pas d’un ‘entraînement’ et qu’il ne s’agira certainement pas d’antisémitisme mais d’antisionisme et de critique d’Israël – c’est un piège !

Le comité exécutif national du parti travailliste sera également invité à expulser les groupes qui poussent à renvoyer Corbyn en tant que député travailliste, et ceux qui prônent le communisme.

Resist, Labour In Exile et Socialist Appeal sont les trois autres groupes qui auraient été purgés, après des pressions massives de la part de Sir Keir.

» UNIR LES SOCIALISTES «

La biographie Twitter de Labour In Exile déclare que son « réseau vise à unir les socialistes injustement suspendus, expulsés ou démissionnés par consternation du Parti travailliste. Nous sommes solidaires ».

Un député travailliste a déclaré au Sun que le nettoyage prévu était une « première étape nécessaire ».

Et ils ont averti que Sir Keir devra expulser plus de factions de gauche du parti « avant que les gens ne nous prennent à nouveau au sérieux ».

Sir Keir a essayé de restaurer la réputation du Labour auprès de la communauté juive.

En janvier, The Sun Online a rapporté comment les deux tiers des Juifs britanniques se sentaient plus en sécurité dans ce pays après la chute de Jeremy Corbyn, selon un sondage.

Mais beaucoup ont été « marqués » par l’antisémitisme qui a englouti les travaillistes sous sa direction.

On craignait également que le parti soit encore beaucoup trop tolérant envers le racisme dans ses rangs.

Parmi ceux qui ont envisagé de quitter le pays, la moitié ont déclaré que le renvoi de M. Corbyn avait changé d’avis.

Mais près de la moitié ont refusé d’afficher des signes visibles de leur identité juive en raison de l’antisémitisme.

La purge est la première étape nécessaire. Député travailliste

Le sondage a été mené par le King’s College de Londres et la Campagne contre l’antisémitisme.

Le directeur général Gideon Falter a déclaré à l’époque: « Les Juifs de Grande-Bretagne sont de retour du bord du gouffre. »

En novembre 2020, Starmer a refusé de laisser Corbyn revenir en tant que député travailliste après que des politiciens juifs ont menacé de démissionner et qu’une nouvelle guerre contre l’antisémitisme a éclaté.

Cela signifiait que l’ancien leader travailliste honteux ne serait pas autorisé à siéger dans le groupe aux Communes – malgré sa réintégration dans le parti.

L’ex-dirigeant travailliste désastreux a reçu un avertissement formel de l’organe directeur du parti – mais son adhésion a été réintégrée par un groupe de dirigeants du parti de gauche.

Il n’a été suspendu que moins de trois semaines après avoir semblé minimiser l’antisémitisme à la suite de la publication d’un examen accablant de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme.

‘ARRÊTER LE POISON’

Sir Keir a déclaré: « J’ai pris la décision de ne pas rendre le fouet à Jeremy Corbyn.

« Je garderai cette situation à l’étude.

« Les actions de Jeremy Corbyn en réponse au rapport de l’EHRC ont sapé et retardé notre travail visant à restaurer la confiance dans la capacité du Parti travailliste à lutter contre l’antisémitisme. »

BBC News a rapporté en mars que « les critiques internes de Sir Keir affirment que son leadership est resté décevant » un an après qu’il a pris le rôle principal.

Il avait promis de « rassembler notre parti » tout en décrivant Corbyn comme « un ami ainsi qu’un collègue ».

Sir Keir avait également attaqué la « tache » d’antisémitisme et déclaré « Je vais arracher ce poison par ses racines ».

Sir Keir a dénoncé la « tache » d’antisémitisme Crédit : PA