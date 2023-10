Keir Starmer tente de renvoyer Jeremy Corbyn aux livres d’histoire alors qu’il dirigeait la conférence travailliste en ovationnant Israël

Sir Keir Starmer, couvert de GLITTER, a tenté de reléguer Jeremy Corbyn aux livres d’histoire – alors qu’il dirigeait la conférence travailliste en ovationnant hier Israël en détresse.

Le chef de l’opposition a enlevé sa veste et retroussé ses manches après qu’un militant d’Extinction Rebellion lui ait jeté les paillettes sur la tête quelques secondes après être monté sur scène.

Sir Keir Starmer, couvert de paillettes, a tenté de consigner Jeremy Corbyn dans les livres d’histoire Crédit : Getty

Dans des scènes impensables il y a à peine trois ans, Sir Keir a salué le droit d’Israël à se défendre contre les terroristes du Hamas, que Corbyn appelait un jour ses « amis ».

Cependant, il a mis en garde les fidèles de son parti contre la tâche gigantesque qui les attend pour « reconstruire » la Grande-Bretagne s’ils parviennent à remporter les clés du numéro 10.

Il a évoqué les anciens Premiers ministres travaillistes Clement Attlee, Harold Wilson et Tony Blair et a déclaré suivant Les élections générales de cette année seront plus difficiles que celles de 1945, 1964 et 1997 réunies.

Sir Keir a explosé : « Notre travail en 1997 consistait à reconstruire un domaine public en ruine. En 1964, il s’agissait de moderniser une économie laissée pour compte par le rythme de la technologie.

« En 1945, pour construire une nouvelle Grande-Bretagne à partir du traumatisme du sacrifice collectif. Puis en 2024, il faudra que ce soient les trois.»

Mais il vise un mandat de dix ans, affirmant vouloir mener une « décennie de renouveau national ».

S’attaquant à l’ère Corbyn, il a insisté sur le fait qu’il était temps pour les électeurs de voir « un parti travailliste changé, qui n’est plus esclave des gestes politiques, qui n’est plus un parti de protestation ».

Il a ajouté : « Ces jours sont révolus. Nous n’y retournerons jamais.

Mais les moments les plus marquants de son discours de 50 minutes à Liverpool, léger et riche en rhétorique, ont été ses commentaires sur les horreurs qui se déroulent au Moyen-Orient.

Sir Keir a déclaré : « Je condamne totalement le meurtre insensé d’hommes, de femmes et d’enfants, y compris de citoyens britanniques, de sang-froid par les terroristes du Hamas.

« Ce parti croit en la solution à deux États. Un État palestinien aux côtés d’un Israël sûr et sécurisé.

« Mais cette action du Hamas ne fait rien pour les Palestiniens, et Israël doit toujours avoir le droit de défendre son peuple.

« Ces événements, la guerre en Ukraine, constituent précisément une épreuve pour notre époque. Le monde devient de plus en plus instable. »

Il n’a annoncé qu’une seule nouvelle politique : la construction de nouvelles villes. Il a déclaré que si nous n’y parvenions pas, l’accession à la propriété serait « un luxe pour quelques-uns, et non le privilège du plus grand nombre ».

Il a déclaré : « Ce qui est cassé peut être réparé, ce qui est ruiné peut être reconstruit. Parfois, les vieilles idées travaillistes conviennent aux temps nouveaux.

« Donc, là où il y a de bons emplois, là où il y a de bonnes infrastructures, là où il y a de bonnes terres à des prix abordables, maisonsalors nous mettrons des pelles dans le sol, des grues dans le cielet construire la prochaine génération de nouvelles villes travaillistes.

Les députés conservateurs n’ont pas tardé à souligner que Sir Keir n’avait fait qu’une brève mention de l’immigration et des arrivées de petits bateaux.

Le président conservateur Greg Hands a déclaré : « Il propose simplement la même prise de décision politique à court terme des 30 dernières années qui a échoué en Grande-Bretagne – tout en paillettes, sans substance. »

Le bombardier à paillettes de Sir Keir a été identifié comme étant Yaz Ashmawi, 28 ans, membre de l’équipe stratégique d’Extinction Rebellion.

Il appartient également au groupe People Demand Democracy, qui appelle à une réforme électorale pour lutter contre le changement climatique et la crise du coût de la vie.

La sécurité l’a abordé, après quoi Sir Keir a retiré sa veste, retroussé ses manches et déclaré : « Protestation ou pouvoir, c’est pourquoi nous avons changé de parti. S’il pense que cela me dérange, il ne me connaît pas.

La dirigeante adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, s’est déclarée prête à combattre les perturbateurs, comme son prédécesseur John Prescott, qui a frappé un manifestant qui jetait des œufs dans le nord du Pays de Galles en 2001.

Elle a déclaré à LBC : « Je pensais que j’allais faire un John Prescott complet à un moment donné. Même si Rachel Reeves m’a presque devancé.

« Elle est Leeds. Je ne l’ai jamais vue être aussi en colère. Mais Keir a très bien géré la situation parce que, regardez, la fête a changé. Nous ne sommes pas là pour protester. Nous sommes là pour gouverner.

La police a déclaré qu’un homme de 28 ans de Surrey avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’agression, de trouble à l’ordre public et de nuisance publique.

Reportages supplémentaires : Noah Hoffman et Jack Elsom

