Keir Starmer s’engage à réduire ses factures en supprimant l’interdiction des parcs éoliens terrestres

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer s’engagera à « réduire les factures, créer des emplois et assurer la sécurité énergétique » en supprimant l’interdiction des nouveaux parcs éoliens terrestres et en supprimant les obstacles à la planification qui entravent les initiatives vertes.

Dans un discours prononcé lundi, le dirigeant travailliste devrait fixer de nouveaux objectifs pour réduire le temps nécessaire à l’achèvement des projets d’énergie propre de « des années à des mois ».

Le parti s’est également engagé dans un plan d’alimentation local qui, selon lui, permettra aux ménages du Royaume-Uni de bénéficier de réductions sur leurs factures si leur région souscrit à de nouvelles initiatives vertes.

Sir Keir expliquera comment un nouvel organisme public, GB Energy, collaborera avec les conseils, les communautés et le secteur privé pour réduire les coûts énergétiques.

Le plan électrique appartiendrait directement à la population locale, les bénéfices de l’énergie vendue au réseau à partir des programmes locaux d’énergie renouvelable étant restitués à la communauté grâce à des réductions sur les factures des ménages dans le besoin, a déclaré le parti travailliste.

GB Energy mettra à disposition jusqu’à 600 millions de livres sterling de financement pour les conseils et jusqu’à 400 millions de livres sterling de prêts à faible taux d’intérêt chaque année pour les communautés, affirme-t-il.

L’interdiction du nouvel éolien terrestre serait également levée quelques mois après l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement travailliste et des mesures seraient introduites pour garantir que les régulateurs concernés aient un mandat net zéro.

Le parti s’engage à réduire jusqu’à 1 400 £ sur les factures des ménages et 53 milliards de £ sur les factures d’énergie des entreprises d’ici 2030 avec ses plans.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer photographié lors d’une visite au parc éolien de Whitelees, Eaglesham (PA) (Archives PA)

S’adressant en Écosse avec le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar, la chancelière fantôme Rachel Reeves et le secrétaire à l’énergie fantôme Ed Miliband, le dirigeant travailliste dira: «Nous pouvons réduire les factures, créer des emplois et assurer la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne – c’est ce qu’un gouvernement travailliste offrira .

« Nous devons retrousser nos manches et commencer à construire des choses, courir vers les obstacles – le système de planification, les pénuries de compétences, la confiance des investisseurs, le réseau.

« Si le statu quo ne suffit pas, nous devons trouver les réformes qui peuvent redémarrer notre moteur. Je ne vais pas accepter une situation où notre système de planification signifie qu’il faut 13 ans pour construire un parc éolien offshore.

Dans son discours, Sir Keir devrait faire des promesses sur la réforme de la planification, les achats et le financement à long terme.

Il dira : « Un nouveau plan pour une nouvelle colonie. Une direction claire à travers les quatre nations. Rassembler pour une priorité simple et unificatrice : la puissance britannique pour les emplois britanniques.

« C’est la course de notre vie – et le prix est réel. »

Le parti espère que la dernière annonce renforcera la confiance dans son engagement envers les initiatives d’énergie verte après avoir récemment attiré les critiques des militants écologistes pour avoir renoncé à son engagement de dépenses de 28 milliards de livres sterling par an dans le cadre du plan de prospérité verte.

Les travaillistes avaient promis en 2021 d’investir 28 milliards de livres sterling par an jusqu’en 2030 dans des projets verts s’ils arrivaient au pouvoir.

Ce chiffre sera désormais un objectif à atteindre dans la seconde moitié d’un premier parlement, a déclaré le parti, citant le contexte économique modifié des deux dernières années.

M. Sarwar a déclaré qu’il souhaitait que l’Écosse et le Royaume-Uni « dirigent le monde dans la révolution verte » alors qu’il s’exprimait avant que le parti n’annonce plus de détails sur ses plans.

Il a déclaré à l’émission Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC: «Nous voulons utiliser la force du Trésor britannique pour mener légitimement une révolution verte dans notre pays et nos plans sont ancrés dans quatre principes clés, le premier est plus d’emplois pas moins d’emplois, deuxièmement , des factures moins élevées et non des factures plus élevées, troisièmement, une plus grande sécurité énergétique et une moindre dépendance aux importations de régimes despotiques comme la Russie, et quatrièmement, le leadership climatique.

Le chef travailliste écossais a insisté sur le fait qu’il n’y aurait « pas de bord de falaise » causé par la politique du parti d’interdire les nouvelles licences d’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord, qui, selon les conservateurs, entraîneront des pertes d’emplois, car toutes celles existantes seront « honorées ». ”.

Les militants écologistes ont salué les plans, mais ont averti qu’ils devaient être assortis d’investissements adéquats pour réussir.

Mike Childs, responsable de la science, de la politique et de la recherche chez Friends of the Earth, a déclaré: «Avec des plans pour que les communautés bénéficient de projets locaux d’énergie propre et un engagement à lever l’interdiction de l’éolien terrestre, le parti travailliste dit beaucoup de bonnes choses sur politique énergétique.

«Mais pour avoir un plan climatique crédible en place, il ne peut y avoir de retour en arrière sur les promesses d’arrêter de nouvelles extractions de pétrole et de gaz et d’investir dans la croissance verte.

« La crise climatique est la plus grande menace à laquelle le monde est confronté. Sir Keir Starmer doit préciser que l’ère des combustibles fossiles est révolue et que le seul avenir viable est une économie sans carbone. Cela signifie investir de toute urgence dans un programme d’isolation rue par rue et dans des énergies renouvelables locales bon marché pour réduire les émissions, stimuler l’économie, créer de nouveaux emplois, accroître la sécurité énergétique et aider à réduire définitivement nos factures d’énergie.

Pendant ce temps, les conservateurs ont affirmé que le plan apaiserait les « éco-zélotes » et ont cherché à établir des liens entre les travaillistes et Just Stop Oil, avec qui ils ont partagé un donateur.

Un porte-parole du parti a déclaré: «Le plan de cession énergétique du Labour, rédigé par Just Stop Oil, apaise leurs payeurs éco-zélotes mais ne fait rien pour la sécurité énergétique à long terme de la Grande-Bretagne.

«Vous ne pouvez pas faire confiance aux travaillistes pour prendre des décisions difficiles sur la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne parce que Keir Starmer est l’otage des extrémistes de son parti et de ses bailleurs de fonds Just Stop Oil. Même les syndicats savent que le parti travailliste a tort.