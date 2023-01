Keir Starmer s’engage à réduire les “absurdités bureaucratiques” dans le NHS

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Keir Starmer s’est engagé à se débarrasser des “absurdités bureaucratiques” pour permettre aux patients de contourner les médecins généralistes et de se référer eux-mêmes à des spécialistes.

Le leader travailliste a également officiellement soutenu les réformes de son secrétaire à la Santé fantôme, Wes Streeting, pour nationaliser efficacement les services des médecins généralistes.

Les travaillistes ont proposé de faire des médecins généralistes des employés salariés du NHS, malgré les critiques de certains milieux de la profession médicale.

Mais Sir Keir, écrivant dans le Télégraphe du dimanchea déclaré que “si nous ne réalisons pas la réforme, le NHS mourra” – donnant son soutien à la refonte du modèle GP actuel.

Les promesses font écho aux promesses du New Labour en 1997, lorsque Sir Tony Blair est arrivé au pouvoir sur le dos d’un manifeste promettant de réduire les temps d’attente du NHS et de rendre le service plus axé sur le patient.

Sir Keir a utilisé son article pour décrire une série de réformes. Il a déclaré que le parti travailliste chercherait à libérer du temps professionnel de la santé en supprimant « les inconvénients banals et les inefficacités » qui finissent par « entraîner une perte de temps ahurissante ».

De telles améliorations, a-t-il suggéré, devraient inclure ceux qui ont des problèmes de dos pouvant se référer eux-mêmes aux physios – une politique qui est actuellement testée par certaines fiducies.

Il a également soutenu progressivement «l’introduction progressive d’un nouveau système» pour les médecins généralistes, transformant les médecins de famille en employés directs du NHS. Le modèle actuel voit les médecins généralistes indépendants gérer leurs propres cabinets dans le cadre de contrats attribués par le NHS.

Mais le chef de l’opposition a déclaré qu’il était temps d’accepter que le système avait besoin d’être remanié, la pression sur les chirurgies des médecins généralistes obligeant davantage de personnes à recourir à l’hôpital.

Sir Keir a suggéré que les jeunes médecins ne souhaitaient pas assumer les «charges et responsabilités» du système actuel alors que les médecins généralistes plus âgés quittent le marché du travail.

“Alors que les médecins généralistes prennent leur retraite et que ces contrats sont rendus, je souhaite mettre en place un nouveau système qui voit les médecins généralistes équitablement récompensés au sein du NHS, travaillant beaucoup plus étroitement avec d’autres parties du système”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Tout le monde ne voudra pas entendre cela – mais c’est la direction dans laquelle nous devons aller.

Les commentaires correspondent aux arguments avancés par M. Streeting ces dernières semaines sur la nécessité d’une réforme du NHS.

S’adressant à la BBC Déjeuner la semaine dernière, le membre du cabinet fantôme a déclaré que «la porte d’entrée du NHS est cassée». Il précise que “de plus en plus, les personnes entrant en médecine générale préfèrent désormais être salariées” et que d’ici 2026, elles seront majoritaires.

Les propositions du Labour s’inscrivent dans un contexte de pressions hivernales sur le NHS et d’actions revendicatives des infirmières et des ambulanciers.

La semaine dernière, les chiffres ont montré que la proportion de patients vus dans les quatre heures dans les A&E d’Angleterre était tombée à un niveau record de 65% en décembre.