Keir Starmer s’engage à conclure un accord de retour des migrants avec l’UE

Sir Keir Starmer a révélé qu’un gouvernement travailliste chercherait à conclure un accord de retour avec l’UE après le Brexit, en s’engageant à « écraser les gangs » qui organisent des traversées en petits bateaux.

Le leader travailliste s’est déclaré prêt à conclure un accord qui impliquerait que le Royaume-Uni accepte un quota de demandeurs d’asile légaux qui arrivent dans le bloc, en échange de la possibilité de renvoyer les personnes traversant la Manche.

Sir Keir a insisté sur le fait que son objectif était de garantir qu’une répression de type antiterroriste puisse écraser les gangs derrière ce commerce « ignoble » – en empêchant en premier lieu les gens de quitter la France à bord de petits bateaux.

Mais les conservateurs ont saisi la suggestion selon laquelle il serait prêt à conclure un accord avec Bruxelles sur un quota de migrants – l’accusant de « céder » sa politique d’immigration à l’UE.

« Il veut céder le contrôle de notre immigration à l’UE et les laisser décider des quotas », a déclaré le ministre Steve Barclay. « Le montant que nous devrons alors accepter en retour sera bien plus élevé. »

Dans une interview avec Les tempsSir Keir a déclaré qu’il chercherait également à conclure un accord de retour à l’échelle de l’UE pour les migrants issus de petits bateaux, ce qui pourrait impliquer une « contrepartie » consistant à accepter des quotas de migrants du bloc.

« Cela ferait partie de toutes discussions et négociations avec l’Europe », a-t-il déclaré. Mais il ne se laisserait pas convaincre par le nombre de demandeurs d’asile légaux qu’il serait heureux d’accueillir dans le cadre d’un accord.

Il a également insisté sur le fait que rechercher une coopération plus étroite avec l’UE sur la crise des migrants ne signifiait pas un affaiblissement de sa position sur le Brexit. « Il n’y a pas de retour à la liberté de mouvement. Nous avons quitté l’UE », a-t-il déclaré à l’émission ITV. Bonjour la Grande-Bretagne.

«Il n’y a aucune raison de revenir à l’UE, ni d’entrer dans le marché unique ou l’union douanière, ni de liberté de circulation. J’ai été très clair sur le fait que c’était le paramètre.

Keir Starmer et la secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, Yvette Cooper, à Europol à La Haye (Fil PA)

Sir Keir a déclaré que le trafic de migrants devrait être traité « sur un pied d’égalité » avec le terrorisme, alors qu’il s’est engagé à approfondir les liens en matière de renseignement avec l’UE dans le cadre d’un nouveau pacte de sécurité post-Brexit.

Dans le cadre de ses projets, le parti travailliste affirme qu’il s’efforcerait de parvenir à un nouvel accord pour partager des renseignements en temps réel similaires au système d’information Schengen II – une base de données de suspects de terrorisme et de délinquants en matière d’immigration à laquelle le Royaume-Uni avait automatiquement accès avant le Brexit.

Le parti s’est également engagé à renforcer les pouvoirs permettant de restreindre les mouvements des passeurs en rendant plus rapide et plus facile l’obtention d’ordonnances civiles – connues sous le nom d’ordonnances de prévention des délits graves – qui sont utilisées pour cibler des délinquants tels que des terroristes et des trafiquants de drogue.

Le leader travailliste a déclaré à ITV que son objectif principal était de garantir que les gens ne traversent pas la Manche en premier lieu.

« La première étape est la suivante : comment travailler avec les forces de police de tous les pays pour garantir que vous empêchez les gens de monter à bord des bateaux et que vous détruisez ce commerce ignoble ?

Keir Starmer devrait rencontrer Macron à Paris la semaine prochaine (PA/Getty)

Il a ajouté : « Il s’agit de travailler ici à Europol, dans toute l’Europe, pour garantir que les criminels soient abattus, qu’ils soient traités de la même manière que nous traitons les terroristes. C’est donc la première étape.

« La question de savoir si les gens peuvent ensuite être renvoyés ne se pose que si les gens continuent à traverser la Manche, et ce que je veux faire, c’est arrêter ce commerce, arrêter ce commerce ignoble en premier lieu. »

Le financement des mesures travaillistes serait réorienté du projet du gouvernement visant à envoyer les demandeurs d’asile dans un aller simple vers le Rwanda, actuellement retenu devant les tribunaux à la suite d’une série de contestations judiciaires.

M. Barclay a déclaré à Times Radio : « Il n’est pas surprenant que Keir Starmer veuille céder le contrôle de notre politique d’immigration à l’UE et les laisser décider des quotas que nous devons prendre.

Le secrétaire à la Santé a ajouté : « Nous sommes très clairs sur la nécessité d’avoir un moyen de dissuasion puissant. C’est pourquoi nous avons mis en place la politique du Rwanda.

La réunion de Sir Keir avec des responsables d’Europol à La Haye jeudi précède un voyage à Montréal, au Canada, pour un sommet de politiciens « progressistes ». Des informations suggèrent qu’il devrait également être accueilli par le président français Emmanuel Macron à Paris la semaine prochaine.

Il pourrait également envisager une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Joe Biden dans les mois à venir, dont le « Bidennomics » et la campagne historique en matière de subventions vertes ont suscité l’admiration de l’opposition.

Pendant ce temps, Sir Keir a refusé de s’engager sur le maintien du triple verrouillage des retraites, mais a insisté sur le fait qu’il y aurait une « retraite juste et décente » sous un gouvernement travailliste.

Le leader travailliste a déclaré qu’il ne prendrait pas d’engagements manifestes à ce stade, mais a imputé à Rishi Sunak l’incertitude à laquelle sont confrontés les retraités.

« C’est ce gouvernement qui a pris l’engagement concernant le triple verrouillage. C’est ce gouvernement qui doit tenir l’engagement qu’il a pris », a-t-il déclaré à Times Radio.

Le gouvernement a insisté sur son engagement en faveur du triple verrouillage – mais les responsables envisagent des ajustements pour économiser de l’argent en modifiant la manière dont fonctionne le lien avec le salaire moyen.